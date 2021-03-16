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Децентрализация земли важна для земельной реформы в Украине, — Верещук. ВИДЕО

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, поддерживают ли представители украинских общин законопроекты по рынку земли, а также удасться ли собрать голоса в сессионном зале за данный пакет законопроектов.

Верещук убеждена, что в законопроектах о рынке земли, которые сегодня рассматриваются в сессионном зале ВР Украины, учтены все требования и интересы общин, учтены требования относительно разделения полномочий между местными органами самоуправления и центральной властью. Об этом она заявила сегодня в кулуарах ВР, передает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Сегодня Верховная рада взялась за завершение земельной реформы в Украине. Депутаты рассматривают законопроект о передачи земли в громады (№2194) и об электронных земельных аукционах (№2195). Принятие данных законопроектов важно для запуска в Украине оборота земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

По словам Верещук, законы предусматривают возможность честных и прозрачных аукционов, а также понятной процедуры аренды земельных наделов местных общин.

Верещук убеждена, что нынешняя редакция законопроектов профессионально и качественно выписана и досконально проработана.

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Кроме того, как отметила нардеп, даже сегодня на рассмотрении ВР более 3 тысячи правок и замечаний, которые обсуждаются в сессионном зале.

Верещук отметила, что местные органы самоуправления на встрече с ней, выразили надежду на то, что данный пакет законопроектов будет принят и местные громады наконец смогут распоряжаться своей землей, по своему усмотрению.

Кроме того, по словам Верещук, возможность распоряжаться своими земельными наделами будет способствовать укреплению децентрализации в Украине.

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На вопрос журналистов, будет ли нардеп голосовать за данный пакет законов, Верещук ответила утвердительно, отметив: «в первом чтении я воздержалась от голосования за законопроект 2194, поскольку считала, что в таком виде он не будет полезен для общин. Сейчас мое мнение меняется, поскольку там действительно много правок и дополнений, учтены мнения общин, учтены вопросы распределения полномочий между территориальными общинами и центральными органами власти», — подытожила нардеп.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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