Децентрализация земли важна для земельной реформы в Украине, — Верещук. ВИДЕО

Главная » Последние новости » Новости рынков » Децентрализация земли важна для земельной реформы в Украине, - Верещук. ВИДЕО Децентрализация земли важна для земельной реформы в Украине, - Верещук. ВИДЕО

Закрыть Отправить

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, поддерживают ли представители украинских общин законопроекты по рынку земли, а также удасться ли собрать голоса в сессионном зале за данный пакет законопроектов.

Верещук убеждена, что в законопроектах о рынке земли, которые сегодня рассматриваются в сессионном зале ВР Украины, учтены все требования и интересы общин, учтены требования относительно разделения полномочий между местными органами самоуправления и центральной властью. Об этом она заявила сегодня в кулуарах ВР, передает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Сегодня Верховная рада взялась за завершение земельной реформы в Украине. Депутаты рассматривают законопроект о передачи земли в громады (№2194) и об электронных земельных аукционах (№2195). Принятие данных законопроектов важно для запуска в Украине оборота земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

По словам Верещук, законы предусматривают возможность честных и прозрачных аукционов, а также понятной процедуры аренды земельных наделов местных общин.

Верещук убеждена, что нынешняя редакция законопроектов профессионально и качественно выписана и досконально проработана.

Читайте: «Вакцинация не всегда срабатывает»: Железняк о заражении главного санврача Ляшко на COVID после прививки. ВИДЕО

Кроме того, как отметила нардеп, даже сегодня на рассмотрении ВР более 3 тысячи правок и замечаний, которые обсуждаются в сессионном зале.

Верещук отметила, что местные органы самоуправления на встрече с ней, выразили надежду на то, что данный пакет законопроектов будет принят и местные громады наконец смогут распоряжаться своей землей, по своему усмотрению.

Кроме того, по словам Верещук, возможность распоряжаться своими земельными наделами будет способствовать укреплению децентрализации в Украине.

Читайте: В Украине могут разрешить продажу земли на электронных аукционах

На вопрос журналистов, будет ли нардеп голосовать за данный пакет законов, Верещук ответила утвердительно, отметив: «в первом чтении я воздержалась от голосования за законопроект 2194, поскольку считала, что в таком виде он не будет полезен для общин. Сейчас мое мнение меняется, поскольку там действительно много правок и дополнений, учтены мнения общин, учтены вопросы распределения полномочий между территориальными общинами и центральными органами власти», — подытожила нардеп.