В Украине импортный газ подешевел до $176 за тысячу кубов

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В Минэкономразвитии сообщили, что средняя цена природного газа в декабре 2019 года составила 176,69 доллара за 1 тыс куб

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины сообщили, что средняя цена природного газа в декабре 2019 года уменьшилась на 0,4% и составила 176,69 доллара за 1 тыс куб, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что Государственная фискальная служба представила стоимость импортного природного газа, которая формируется при его таможенном оформлении во время ввоза в Украину.

Средняя стоимость природного газа была рассчитана за период с 1 по 31 декабря 2019 года и составила 4130,66 грн (176,69 долл) за 1 тыс куб

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Напомним, ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года средняя стоимость импортного природного газа составила 177,38 долл за 1 тыс куб.