Украина умаслила Марокко и Казахстан, но у молочников большие проблемы

Главная » Последние новости » Новости рынков » Украина умаслила Марокко и Казахстан, но у молочников большие проблемы Украина умаслила Марокко и Казахстан, но у молочников большие проблемы

Закрыть Отправить

Украина выживает на сливках и йогуртах

В Ассоциации производителей молока в Украине рассказали о том, какие проблемы сейчас испытывают украинские производителей. Из-за обвала на мировом рынке молокопродуктов украинцы получили куда меньше валютной выручки. Так, в прошлом году молокозаводы сумели заработать на шесть процентов меньше, потеряв примерно 18 миллионов долларов. Общая выручка за 2018 год — 236,7 миллионов долларов, информирует enovosty.com/news.

В Ассоциации рассказали о том, что больше всего от этого пострадали производители сгущенки и сухого молока, которое считается сильным направление. В 2018 году зарубежные продажи упали на 26 процентов. За молочную сыворотку вторговали на 11,6 процентов меньше, чем в 2017 году. Причина не только в снижении спроса, но и в сильном ценовом спаде, который фиксировался на протяжении всего года.

Молочники Украины держались на росте продажи кисломолочки, сливок и питьевого молока. Экспорт этих товаров понемногу выростает, хотя и не в таких темпах, как того хотели производители.

Больше всего «подсели» на украинскую молочную продукцию в Марокко (преимущественно масло), в Казахстане и Молдове.

Читайте: В Британии 9-летняя девочка наконец перестала кормиться молоком матери (ФОТО)

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что украинская аграрная продукция полюбилась жителям Европейского союза.Так, наша страна вошла в ТОП-5 экспортеров на этот рынок.