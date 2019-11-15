Дикие штрафы и другие проверки: В Украине кардинально меняется подход к бизнесу

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Уже в 2020 году бизнес в Украине ждёт ряд инноваций

Уже в следующем году бизнес в Украине ожидает новая процедура проверок и огромные штрафы. Несколько дней назад в ВРУ приняли в первом чтении проект закона под номером 2172 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». Больше всего перемены затронут компании, торгующие непищевыми продуктами, информирует enovosty.com/news.

Скорее всего, волна перемен накроет украинских бизнес уже со следующего года. В законопроекте прописано много новшеств, но главное — десятикратный рост штрафов за нарушения, которые допустят бизнесмены. Вместе с тем, бизнес не будут давит постоянными проверками, законом ограничивается срок проверки и запрещается объединенные проверки. Также, с начала нового года появится запрет на изымание любой документации с предприятий (кроме некоторых исключений). Бизнес не будут штрафовать за формальные нарушения: для начала необходимо будет получить рекомендации по устранению нарушения, а штрафовать можно будет уже за повторные огрехи.

Кроме того, согласно принятому в первом чтении законопроекту, в ответе за опасные товары будут не торговцы, а производители или импортёры. Также, представителям бизнеса в Украине грозит усиление наказания за недопуск к проверке.