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В Украине подорожает хлеб

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Из-за увеличения мировых цен на зерно в Украине подорожает хлеб

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко сообщил, что несмотря на рекордный урожай зерновых и пшеницы в этом году, цена на хлеб будет расти, информирует enovosty.com/news.

Дорошенко отметил, что из-за увеличения мировых цен на зерно в Украине хлеб подорожает на 1-1,5%. Цена на хлеб в Украине и так достаточно высокая и даже выше, чем в некоторых странах Восточной Европы.

В Украине подорожает хлеб

Например, в Литве цены на хлеб меньше на 40%, а в Польше — на 30%.

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В Украине за текущий год стоимость ржаного хлеба увеличилась на 25%, белый хлеб подорожал на 23%, стоимость пшеничного хлеба подскочила на 22%, а цены на батон в среднем увеличились на 21%.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 122

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