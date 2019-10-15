В Украине подорожает хлеб

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине подорожает хлеб В Украине подорожает хлеб

Закрыть Отправить

Из-за увеличения мировых цен на зерно в Украине подорожает хлеб

Глава Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко сообщил, что несмотря на рекордный урожай зерновых и пшеницы в этом году, цена на хлеб будет расти, информирует enovosty.com/news.

Дорошенко отметил, что из-за увеличения мировых цен на зерно в Украине хлеб подорожает на 1-1,5%. Цена на хлеб в Украине и так достаточно высокая и даже выше, чем в некоторых странах Восточной Европы.

Например, в Литве цены на хлеб меньше на 40%, а в Польше — на 30%.

Читайте: Украинское зерно будет укреплять гривну

В Украине за текущий год стоимость ржаного хлеба увеличилась на 25%, белый хлеб подорожал на 23%, стоимость пшеничного хлеба подскочила на 22%, а цены на батон в среднем увеличились на 21%.