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Рынок недвижимости: Собственных средств застройщиков хватает на 3-5 месяцев, — эксперт

Главная » Последние новости » Новости рынков » Рынок недвижимости: Собственных средств застройщиков хватает на 3-5 месяцев, - эксперт
 
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Одной из главных проблем развития украинских девелоперских компаний является невозможность аккумулировать или привлечь достаточный капитал под реализацию проекта.

У большинства украинских застройщиков собственных средств хватает лишь на первые 3-5 месяцев строительства.
Об этом сообщил СЕО Caspian Service в Украине Чингиз Кишиев, информирует enovosty.com/news.

По его мнению, одной из главных проблем развития украинских девелоперских компаний является невозможность аккумулировать или привлечь достаточный капитал под реализацию проекта. На сегодняшний день у большинства украинских компаний нет возможности привлечь «длинные деньги» ни у банковских институтов, ни у государства под 3-5% годовых, которые бы позволили строить, не ожидая молниеносных поступлений от продаж квартир.

«По сути, у застройщиков не хватает собственных средств для строительства. И реализация проекта, в основном, зависит от активности продаж», — сказал он.

В связи с этим, как считает Чингиз Кишиев, вложения в первичный рынок достаточно рискованны для покупателей, при этом имидж/бренд компании и послужной список реализованных проектов перестают восприниматься покупателями, как дополнительная гарантия того, что проект вообще будет закончен и не превратится в недострой.

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Эксперт обратил внимание на то, что за последние 2 года в наибольшей зоне риска находятся инвесторы, вкладывающие в проекты крупных компаний, которые одномоментно реализуют от 5 и выше проектов. По его словам, для их реализации очень часто используется так называемое «перекрестное финансирование», когда средства от продажи квартир в уже строящемся объекте девелопер направляет на старт строительства нового проекта.

«Именно поэтому в случае возникновения каких-либо сложностей со строительством проекта, вся используемая финансовая цепочка рвется и может привести не только к существенным задержкам с темпами строительства, а и к банкротству компании», — подчеркнул он.

По данным Чингиза Кишиева, на сегодняшний день около 20% всех строящихся проектов имеют достаточное финансирование, которое не зависит от текущего уровня продаж. В основном, это проекты, реализуемые иностранными инвесторами или же в партнерстве нескольких украинских девелоперов. При этом партнерские проекты – это либо крупные ЖК (на 150-200 тыс. м2), либо элитные дома, в которых цена м2 в 2 – 2,5 раза выше, чем в объектах комфорт-класса.

«В условиях сложившейся конъюнктуры рынка, когда предложение в среднем на 40% превышает существующий спрос, для успешной реализации проекта украинским девелоперам необходимо иметь как минимум 30-40% резерва от сметной стоимости строительства. Этих средств хватит на то, чтобы строить, как минимум, 6-9 месяцев, не рассчитывая на активные продажи», — отметил эксперт.

Чингиз Кишиев уверен, что наличие собственных средств – это не просто потребность для успешного ведения бизнеса, это еще и страховка для девелопера от всевозможных форс-мажорных обстоятельств, коим в 2020 году стала пандемия коронавируса.

Он также напомнил, что согласно государственной статистике Украины, за 6 месяцев 2020 года в украинскую экономику было привлечено порядка 154 млрд. грн. инвестиций, что на 30% меньше, чем в 2019 году. При этом сумма иностранных инвестиций составила около 0,5% (770 млн. грн).

«Из этих средств в сферу жилищного строительства было вложено не более 250-300 млн. грн», — подытожил Чингиз Кишиев.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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