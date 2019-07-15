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В Украине резко подорожала еще одна ягода

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине резко подорожала еще одна ягода
 
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Ягоды растут в цене из-за сильных дождей

В этом году украинцев сильно расстраивают цены на ягоды. Плохая погода не могла не повлиять на стоимость продукции. В частности, еще неделю назад голубика в Украине обходилась максимум в 130 гривен за кг, а уже сегодня украинцы должны раскошелится в 160 гривен, информирует enovosty.com/news.

Причина того, что полезная ягода выросла в цене сразу на двадцать процентов заключается в о том, что в этом сезоне была очень неблагоприятная погода. Резкое похолодание и частые дожди замедлили вызревание ягод, а её собирание стало более проблематичным.

Кроме того, эксперты сообщают о том, что в этом году украинцам грозит дефицит многих овощей и фруктов. В частности, на треть сократиться урожай яблок. Также, меньше станет корнюшонов и косточковых фруктов.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 414

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