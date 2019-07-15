Снижение цены на газ может привести к снижению тарифов на воду и отопление, — Александр Палий

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Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в июле снизила цену на газ для населения на 11,7%.

С вопросом относительно влияния снижения цены на газ на покупательную способность населения и ситуацию в стране «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, кандидату политических наук Александру Палию, информирует enovosty.com/news.

Александр Палий сообщает, что скорее всего данное решение обусловлено предстоящими парламентскими выборами

«Скорее всего понижение цены на газ осуществляется перед парламентскими выборами, чтобы показать, что Зеленский активно действует. Однако потом данные цены будет достаточно сложно удержать. В то же время, необходимо отметить, что сейчас в мире существует тенденция к понижению цен на энергоносители. И поэтому достаточно вероятно, что эти глобальные тенденции работают на то, чтобы у нас цена на газ также уменьшалась», — говорит эксперт.

Относительно влияния снижения цены на газ на другие тарифы, то Александр Палий сообщает, что маловероятно влияние снижения цен на природный газ на стоимость электроэнергии, так как электроэнергия у нас вырабатывается не через газовые электростанции.

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«Однако, возможно влияние снижения цены на газ на тарифы по воде и отоплению. А на электроэнергию снижение цены на газ не окажет влияния, поскольку там формирование тарифов более зависит от рынка электроэнергии, который сейчас заработал», — отмечает эксперт.

Относительно влияния снижения цены на газ на покупательную способность населения, то Александр Палий сообщает, что на покупательную способность населения снижение цены на газ не будет оказывать значительного влияния.

«Я думаю, что после парламентских выборов размер тарифов опять будет пересмотрен и вернется к предыдущим значениям», — сообщает эксперт.

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