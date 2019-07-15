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«Нафтогаз» второй месяц подряд снижает цену на газ для населения

Главная » Последние новости » Новости рынков » "Нафтогаз" второй месяц подряд снижает цену на газ для населения
 
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В НАК «Нафтогазе Украины» снова пересчитали стоимость природного газа для населения. Новая цена на 11,7% меньше июньской стоимости газа

В НАК «Нафтогазе Украины» пересчитали стоимость природного газа для населения и других потребителей. В соответствии с обнародованным постановлением Кабмина, новая цена составит 4905,67 гривны за 1 тыс. куб, что на 11,7% меньше июньской стоимости газа, информирует enovosty.com/news.

Таким образом цена на газ по сравнению с июнем снизится на 648 гривень. В компании НАК «Нафтогаз Украины» подчеркнули, что конечная цена газа в регионах напрямую зависит от размера тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а поставщики газа должны информировать своих потребителей об окончательной цене

«Нафтогаз» второй месяц подряд снижает цену на газ для населения

Кроме того, в «Нафтогазе» напомнили, что это второе снижение стоимости газа в этом году. В июне цена на газ была снижена на 7,3% или на 436 грн по сравнению с маем. Также в компании сообщили, что «Нафтогаз» для расчета цены на газ для населения сравнивает четыре основных показателя – информацию Министерства экономического развития и торговли о средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, стоимость газа для коммерческих потребителей за предыдущий месяц, средневзвешенную стоимость газа на Украинской энергетической бирже и стоимость газа по правительственному постановлению №867. После сравнения вышеперечисленных показателей компания выбирает самую низкую цену и устанавливает для населения. В июле наименьшей оказалась цена на Украинской энергетической бирже и по ней была установлена стоимость газа на июль.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 249

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