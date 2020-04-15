В Украине планируют ввести госрегулирование цен на некоторые продукты питания

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Кабмин вводит госрегулирование цен на 10 продуктов питания

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщил, что Кабмин работает над тем, чтобы ввести госрегулирование цен на десять основных продуктов питания, информирует enovosty.com/news.

Игорь Петрашко отметил, что государственное регулирование стоимости продуктов планируют ввести на сахар, муку, макаронные изделия, яйца, молоко, хлеб, сливочное масло, мясо птицы, гречневую крупу

Министр подчеркнул, что на протяжении последних десяти дней существует положительная ценовая тенденция на продукты питания, а продавцы «добросовестно относятся к формированию цен».

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Кабмин ежедневно тесно взаимодействует с магазинами и дистрибьюторами, чтобы цены на продукты питания оставались доступными для населения. Игорь Петрашко отметил, что правительство смогло обеспечить отсутствие дефицита основных продуктов питания в магазинах, несмотря на карантинные ограничения.