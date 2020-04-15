Олег Голубенко рассказал о ситуации с ценами на продукты питания

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В Нацбанке сообщили, что цены в магазинах растут медленно, а инфляция в марте составила 2,3% в годовом выражении,

С вопросом относительно состояния уровня цен на продукты питания «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу Олегу Голубенко, информирует enovosty.com/news.

Олег Голубенко сообщает, что цены на продукты питания сейчас, к сожалению, растут

«И на это влияют целый ряд причин и факторов, в том числе мировой экономический кризис и пандемия, связанная с коронавирусом. Естественно, что это задело и нашу страну. В частности, мы видим рост цен на продукты питания. Если же говорить о мировом масштабе, то происходит снижение цен на энергоресурсы.

В связи с тем, что существует усиленный спрос на продукты питания, то есть тенденция к подорожанию. Те же показатели, которые закладывает правительство, они не окончательные, потому что неизвестно, сколько будет длиться карантин и, соответственно, каким образом будет реагировать экономика и как быстро мир начнет выходить из этого кризиса. И поэтому в целом по результатам года эти показатели могут быть абсолютно реальными. Потому что в один месяц инфляция может быть выше прогнозируемой, а во второй месяц может быть дефляция.

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Пока же эти показатели условные и временные. И сейчас сложно прогнозировать, какими они будут в конце года, потому что мир впервые сталкивается с такой проблемой и угрозой мирового масштаба», — отмечает Олег Голубенко