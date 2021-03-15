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Сеть ОККО платит «экспертам» за атаки на конкурентов и оправдание искусственного роста цен на топливо, — Иванов

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Сеть автозаправочных станций ОККО запустила «антинародную программу»: участвует в картельном сговоре, зарабатывает на украинских водителях сверхприбыли и уничтожает конкурентов.

Сеть ОККО платит «экспертам» за атаки на конкурентов и оправдание искусственного роста цен на топливо, — Иванов

Как сообщил блогер и журналист Сергей Иванов на своей странице Facebook, ОККО лоббирует свои интересы при помощи «карманной» Нефтегазовой Ассоциации Украины, которой руководит Неля Привалова, а также «штатного эксперта» — директора консалтингового агентства «А95» и профильного сайта Enkorr Сергея Куюна. Ассоциация на уровне Офиса президента и Кабмина лоббирует проведение проверок сетей АЗС, которые продают топливо дешевле, чем ОККО. Со своей стороны Сергей Куюн возглавляет медиа атаки. В профессиональных кругах его называют «медиа-киллером», который по заказу топ-менеджмента ОККО уничтожает конкурентов в СМИ и соцсетях. Куюн также публично оправдывает резкий рост цен на бензин и дизельное топливо, который в последние недели наблюдается на заправках ОККО. «Когда сети АЗС повышают цены на топливо, как правило, нам объясняют это подорожанием нефти…Но кроме подорожания нефти существуют другие вещи — например, картельные сговоры, которые позволяют наращивать цены дальше и дальше», — пишет Сергей Иванов.

К настоящему моменту стоимость бензина на заправках ОККО уже превысила 31 грн/л. При этом даже с учетом нынешней цены на нефть, объективная стоимость бензина — 26-27 грн, а дизельного топлива 24 грн. Однако ОККО торгует дизелем по 31,99 грн, в то время как цена мелкого опта (продажа бензовозами) составляет 21,75 грн. Разница между ценами на АЗС и мелким оптом и есть сверхприбылью сети. «Разница в 10,24 грн и это при том, что на мелком опте тоже есть заработок. Поэтому понятно, что минимум 11 грн прибыли — это ни что иное как грабеж автомобилистов»,  — пишет Иванов.

По его данным, в сговоре с ОККО состоят WOG и SOCAR, которые также «диктуют рынку свои завышенные цены при помощи карманной Нефтегазовой Ассоциации Украины». «Происходит банальное грабительство ради сверхприбыли. Монополисты наваривают с каждого литра 6-8 грн чистой маржи, параллельно прессуя конкурентов при помощи Ассоциации и штатных «экспертов», — пишет блогер.

Напомним, в 2019 году Антимонопольный комитет на основе расследования о повышении цен на бензин А-95 и дизельное топливо оштрафовал сети WOG, ОККО и Socar на 77 млн грн за сговор. Похожее расследование АМКУ вел и в 2016 году. Тогда компании оштрафовали на 204 млн грн.

Источник: www.unn.com.ua


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