Земельные лимиты: Названы цифры из финальной версии законопроекта

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За соблюдением норм в будущем проследят нотариусы

Открытие рынка земли в Украине — всё ещё один из самых горячих вопросов в стране на сегодня. Власти анонсировали его старт уже в текущем году, но сейчас мораторий на продажу земли всё ещё действует, а этот законопроект ждёт голосования во втором чтении. Всё это проходит на фоне постоянных конфликтов и акций протестов. И вот финальный вариант проекта закона уже представлен министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, замминистром Тарасом Высоцким, главой комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики, депутатом от «Слуги народа» Николаем Сольским, информирует enovosty.com/news.

Главный момент, который вызывает огромное количество дискуссий, — ограничение количества земли, которое может попасть в одни руки. В принятом в первом чтении проект было озвучено такое ограничения: 35 процентов площади сельхозземель в пределах одной громады, восемь процентов в пределах одной области и 0,5 процентов в пределах страны. Получается, что один человек может полечить не больше, чем 200 тысяч гектаров земли. Эта скандальная норма была раскритикованной, потому со временем глава государства Владимир Зеленский заявил о том, что норму необходимо уменьшить до десяти тысяч гектаров для одного человека. Эта цифра и была оставлена в итоговой версии законопроекта.