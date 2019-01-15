Рекордный урожай: Экспорт агротоваров из Украины сильно вырос

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В прошлом году украинские аграрии могут гордиться рекордным урожаем за всю историю независимой Украины

Аграрный сектор, традиционно, — локомотив украинской экономики. Он имеет значительное влияние на всю экономику страны, особенно — в 2018 году. Так, за прошлый год нашим аграриям удалось собрать рекордный урожай зерновых. Прибыль — больше 17 миллиардов долларов, информирует enovosty.com/news.

В министерстве аграрной политики и продовольствия рассказали о том, что главным рынком остается Азия и Европейский союз. Отмечается, что в Украина входит в ТОП-5 стран, которые кормят европейцев своей аграрной продукцией. Кроме того, агропродукция отправляется на рынки Африки. Результат экспорта в жаркий континент — 2,2 миллиарда долларов.

В целом, в ТОП-5товаров, которые экспортирует Украина, две позиции — это именно аграрная продукция. Это зерновые культуры (14,4 процента) и продукты растительного происхождения (19,8 процента). Кроме того, наша страна активно экспортирует недрагоценные материалы и изделия из них, черные металлы и машины и электромеханические изделия.