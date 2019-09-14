Свиноводство в Украине может исчезнуть: Коров и свиней становится всё меньше

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В Украине в последнее время резко сократилось количество свиней и коров

За последний год в Украине стало на 200 тысяч меньше поголовья крупного рогатого скота. В Госстате сообщили о том, что по состоянию на начало этого месяца в нашей стране на 4,6 процентов сократилось поголовье крупного рогатого скота, а также на 2,6 процентов уменьшилось поголовье свиней, информирует enovosty.com/news.

Поголовье крупного рогатого скота в этом году сократилось с 3,9 миллионов до 3,7 миллионов голов. В этом году в стране насчитали всего 1,9 миллионов коров. Количество свиней за последний год уменьшилось с 6,5 миллионов до 6,3 миллионов голов, а поголовье овец и коз — на 3,1 процентов, с 1,6 миллионов до 1,5 миллионов голов. Также, в Госстате сообщили об увеличении поголовья домашней птицы, которой стало больше на 3,8 процентов — с 245,5 миллионов до 254,8 миллионов голов.

Аграрии рассказали о том, что через несколько лет такая тенденция может только увеличиваться и вскоре свиноводство в нашей стране и вовсе исчезнет. Для этого есть сразу три причины. Это отсутствие необходимого количества предприятий для утилизации отходов животного происхождения, массовые невыплаты хозяйствам компенсаций, которые страдали от африканской чумы, а также — недостаточный контроль со стороны Госпродпотребслужбы.