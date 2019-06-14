Выявлены основные причины трудовой миграции, — исследование

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Европейская Бизнес Ассоциация представила результаты проведенного опроса “Барометр счастья“, в котором респонденты оценили текущую работу, уровень доходов, систему здравоохранения и образования, соблюдение прав, социальную жизнь и досуг, экологию, безопасность и общий опыт жизни в Украине.

Европейская Бизнес Ассоциация обнародовала результаты проведенного опроса “Барометр счастья“, направленного на оценку текущей ситуации в Украине и выявление причин трудовой миграции, информирует enovosty.com/news.

Респонденты оценили текущую работу, уровень доходов, систему здравоохранения и образования, соблюдение прав, социальную жизнь и досуг, экологию, безопасность и общий опыт жизни в Украине.

Согласно полученным результатам, украинцы не удовлетворены уровнем заработной платы и эффективностью системы здравоохранения. Уровень системы здравоохранения в Украине неудовлетворительно оценили 58% опрошенных, а положительно — 42%. Существующим уровнем системы образования довольны 52% опрошенных, а не удовлетворены — 48% респондентов. Законодательную базу отрицательно оценили 62% опрошенных, и, соответственно, положительно — 38%.

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По данным Госстата, за последние пять лет Украину покинули более 1 миллиона человек, что связано с военными действиями на востоке страны и аннексией Крыма. По мнению аналитиков, трудовую миграцию может остановить реализация следующих заданий: повышение уровня минимальной заработной платы, усовершенствование правовой базы, реализация реформы здравоохранения, улучшение экологической обстановки.