Тарас Загородний рассказал о влиянии ситуации с Укртрансгазом на ГТС Украины
Работа газотранспортной системы Украины может оказаться под угрозой после 24 июня, так как «Укртрансгаз» не имеет возможности вовремя рассчитываться по контрактам закупок газа для собственных производственно-технологических нужд в связи с дефицитом средств
С вопросом относительно влияния данной ситуации на газотранспортную систему Украины «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.
Тарас Загородний сообщает, что несмотря на сверхрентабельность Укргаздобычи и стоимости газа в Украине в размере 300 долларов при цене на европейский газ в 170 долларов, Укртрансгаз по непонятным причинам имеет дефицит денежных средств
«Серьезными для Украины являются действия руководства Укрнафтогаза, которые непонятно через какие прокладки торгуют российским газом в Украине и не дают провести аудит Нефтегаза как со стороны Счетной палаты Украины так и Государственной службы аудита Украины, чтобы можно было найти там деньги. Потому, что непонятно куда руководство НАК “Нефтегаз” направляет средства. Вот, например, если европейский газ стоит 170 долларов, то в Украине газ стоит 300 долларов.
Даже можно не говорить про сверхрентабельность Укргаздобычи. А постоянное требование руководства Нефтегаза о предоставлении дотаций вызывает смутные сомнения, что там что-то не так», — сообщает эксперт.
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