Украинцам хотят увеличить отпуск и уменьшить испытательный срок

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В Министерстве соцполитики Украины хотят, чтобы парламентарии уделили время проекту нового трудового кодекса

В пресс-службе Министерства соцполитики призвали украинских парламентариев рассмотреть проект нового трудового кодекса. Его еще в 2014 году в ведомстве разработали вместо устаревшего советского аналога. На сайте министерства написали о том, что Украина нуждается в осовременивании трудового законодательства, так как в стране происходят важные перемены, формируются рыночные отношения, связанные с работой. Работа над этим полностью был завершена еще в 2017 году, но законопроект так и не рассмотрели на пленарном заседании. Потому, сетуют в министерстве, процесс заторможен и не может развиваться, информирует enovosty.com/news.

В обновленном трудовом кодексе предлагают увеличить оплату «ночного труда», позволить работникам больше отдыхать и дать больше соцгарантий беременным женщинам:

Новым кодексом предусматривается обеспечение осуществления более открытой и прозрачной политики при принятии актов законодательства о труде, в частности предполагается, что все нормы о труде должны быть публичными и подлежат обнародованию;

Регламентируется актуальный вопрос выполнения работы дистанционно.

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Регламентируется вопрос выполнения заместителем руководителя обязанностей руководителя в том числе и при условии, что должность руководителя стала вакантной.

Предусматривается увеличение продолжительности основного отпуска с 24 до 28 дней в год.

Устанавливаются дополнительные гарантии для беременных женщин. Например, за ними должен сохраниться средний заработок на период прохождения медосмотра, связанного с беременностью.

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Предусматривается сокращение испытательного срока с трех месяцев до одного

На сайте министерства также говорится о том, что еще одно важное нововведение — это определение профессиональной карьеры и средств её осуществления, побуждать работников более ответственно выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором с целью их профессионального роста или получения повышения.