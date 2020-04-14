Мировые цены на нефть снижаются

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Мировые цены на нефть снижаются на фоне отсутствия уверенности в эффективности решения ОПЕК+ относительно сокращения производства

Мировые цены на нефть снижаются из-за отсутствия у инвесторов увереннности в том, что рекордное сокращение добычи может привести к балансу на рынке. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились на 53 цента или на 1,67% и составили 31,21 долл за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI снизилась на 1,07 долл или на 4,77% и составили 21,34 долл. за баррель

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Напомним, группа стран ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн. баррелей в день. А сокращение добычи нефти со стороны США, не входящих в группу ОПЕК+, приведет к мировому сокращению добычи нефти на 19,5 млн. баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco официально объявила майские цены на поставки сырья. Для Азии, которая является крупнейшим рынком сбыта в мире, они снижены на 4,2 доллара от уровня апреля