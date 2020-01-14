Украинцев предупредили о росте цены на мясо

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Украинцам прочат резкий рост стоимости свинины

Новый год принес украинцам несколько неприятных новостей. В частности, по словам генерального директора Центра повышения эффективности в животноводстве Николая Бабенко, в 2020 году на рынках вырастет стоимость свинины. Он отметил, что если не возникнут перемены с себестоимостью и компенсациями за свиней в случае африканской свиной чумы, то за килограмм свинины будут править от 200 до 250 гривен. А вот стоимость живых свиней также готовит рекордные цифры — 60-70 гривен за килограмм, информирует enovosty.com/news.

Эксперт также рассказал о том, что с 2014 года в стране в два раза сократилось потребление свиного мяса. Если ранее в год украинцы съедали около 25 килограмм, то теперь этот показатель уменьшился до двенадцати килограмм. Стоимость этого мяса с 2017 года оставалась в пределах 1,4 евро за килограмм, но такая цена не радовала свиноводов, которые порой оставались в минусе.

Эксперт рассказал о том, что в стране сложилась крайне сложная ситуация, которая уже буквально доведена до абсурдности. Из-за того, что свинокомплексы уязвимы перед АЧС, они начинают войну на уничтожение друг с другом. Вирус на комплексе сразу же становится причиной его банкротства.