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Страна долго к этому шла: Украинская говядина покоряет Китай

Главная » Последние новости » Новости рынков » Страна долго к этому шла: Украинская говядина покоряет Китай
 
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Первая партия говядины из Украины отправилась в Китай

Замороженная говядина украинских фермеров уже отправилась в Китай. Это пока что первая партия, но в Украине рассчитывают на развития отношений с этой большой страной. Временно исполняющая обязанности главы Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Ольга Шевченко сегодня, 13 ноября, рассказала о том, что Украина давно к этому шла, для этого было сделано много важных шагов со стороны обеих стран. В частности, было проведено большое количество переговоров и встреч. Коллеги из Китая на протяжении длительного периода инспектировали украинские предприятия, изучали государственную систему контроля в нашей стране, информирует enovosty.com/news.

В результате, стороны согласовали международный ветеринарный сертификат на экспорт замороженного мяса в Поднебесную и утвердили перечень компании, которые и будут поставлять говядину на китайский рынок.

Напомним, ранее был согласован международный ветеринарный сертификат на экспорт говядины и продуктов из неё из Украины в Саудовскую Аравию.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 96

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