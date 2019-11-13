Названы главные риски открытия рынки земли

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Особое внимание нужно обратить внимание на приграничные регионы страны

Политолог Ермек Нарымбай в эфире украинского телеканала рассказал о том, что Украине нужен поступательный, поэтапный и очень осторожный подход к этому вопросу и нужно брать примеры с европейских стран, где есть частная собственность Он считает, что нехватка информации у народа и у депутатов даёт резкое неприятие даже без желания эксперимента и сравнительного анализа, информирует enovosty.com/news.

Эксперт отметил, что главная опасность есть в приграничных территориях, на границах с Венгрией, Молдовой и Россией, так как речь идёт о сепаратизме. Он считает, что в этих регионах должно быть жесткое законодательное ограничение. Например, по языку или по количеству времени с гражданством.

Кроме того, Ермек Нарымбай подчеркнул, что должны быть прописаны экологические нормы и гарантии их исполнения: «Нужно брать полезное для Украины от Европы. Кроме того, надо украинским фермерам дать большие права для обращения в суд», — отметил эксперт.