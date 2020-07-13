Максим Белявский: «В Украине рынок электроэнергии и альтернативной энергетики находится в аварийном состоянии»

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

13.07.2020 г.
17:34Максим Белявский: "В Украине рынок электроэнергии и альтернативной энергетики находится в аварийном состоянии"
10.07.2020 г.
10:21Скандально известный железнодорожный схемщик Василий Гладких возвращается в Украину - СМИ
07.07.2020 г.
12:58Рынок труда будущего: Ученые показали, как будет выглядеть человек на удаленной работе
06.07.2020 г.
16:44В ЕС розничные продажи достигли рекордных показателей, - Reuters
15:03В Европе снизилась цена на природный газ
11:43Рынок недвижимости в июне: Эксперт рассказала о спросе и ценах на первичном рынке
03.07.2020 г.
16:56Мировые цены на нефть начали падать из-за увеличения случаев заболевания COVID-19
Все новости рынков

Аналитика

13.07.2020

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Европа анонсировала полный отказ от нефти и газа. На днях, Еврокомиссия одобрила сразу две стратегии, направленные на достижение «климатической нейтральности». ...
10.07.2020

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Ждет ли экономический коллапс Украину уже этой осенью, может ли роспуск парламента спасти падающий рейтинг Зеленского, чем вызвана медийная активность ...
10.07.2020

Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?

Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Несмотря на наличие в повестке дня более значимых и неотложных законопроектов, на прошлой неделе Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект ...

Последние новости

13.07.2020 г.
20:18 В российском обществе повышается градус готовности к протесту, - Злой Одессит
19:58 Киберполиция пресекла деятельность онлайн-мошенников
19:48 В Африке разбился военный вертолёт
19:29 В США загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard (ВИДЕО)
18:49 В РФ арестовали военного журналиста Сафронова, - Reuters
18:29 В Египте на «Пляже смерти» одновременно утонули 11 человек
17:34 Максим Белявский: "В Украине рынок электроэнергии и альтернативной энергетики находится в аварийном состоянии"
17:09 Коронавирус мутировал и стал заразнее, - ученый
16:44 Осколки реальной смертности от COVID-19 в РФ или коронавирусный геноцид россиян, - Злой Одессит
16:24 В Кабмине рассказали о возможности введения миротворцев на Донбасс
16:07 LeoGaming и Concord bank запустили платежи в один клик с Google Pay
15:28 Китайцы обнаружили COVID-19 в морепродуктах, - Bloomberg
15:02 Украинцы могут купить пенсионный стаж: подробности
15:00 На вооружение Индии поступили последние вертолеты Apache и Chinook из США
14:06 Кулеба оценил шансы украицев на свободный въезд в ЕС
14:00 В Румынии на законодательном уровне запретили распространение неприятного запаха: о чем говорится в законе
13:40 Народно-освободительная армия Китая получила комплект новых боевых танков Type 99A2
13:20 Заболеваемость коронавирусом в Киеве идет на спад, - Кличко
13:16 В Сети появилась карикатура на реакцию Путина на ситуацию в Хабаровске
13:00 Стало известно, какие автомобили в Украине могут не проходить техосмотр
12:40 Во Франции сообщили о реальных сроках появления вакцины от COVID-19
12:21 Нидерланды заставит Россию заплатить за MH17, - The New York Times
12:20 На десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard вспыхнул пожар (ВИДЕО)
12:18 Кремль сменил стратегию по Донбассу, - Илья Пономарев
11:55 "Не менее 20-25 тысяч": Как изменятся зарплаты врачей в Украине
11:11 В Израиле рассказали, от чего зависит вероятность заразиться коронавирусом в море
10:44 На Донбассе разгорелся тяжелый бой. Много раненых и погибшие с обеих сторон
10:43 Выборы в Польше. Дуда одержал победу
10:10 "Это мешает жить": Как коронавирус "преследует" больных даже после выздоровления
08:30 Протесты в России: Кричалка “Путин-вор” стала лозунгом россиян (ВИДЕО)
08:15 «Уступка давлению России»: Вся гуманитарная помощь ООН в Сирию будет идти через Асада
08:10 Смертельное ДТП в Киеве. Появились детали о виновнике трагедии (ВИДЕО)
08:00 "Своя мексика" и агрессивная политика интеграции: Как выбор президента в Польше повлияет на украинских заробитчан
07:55 ТОП-10 лучших внедорожников и кроссоверов с пробегом
07:40 Ученые оценили влияние диабета на смертность от COVID-19
07:40 Моряк из Аргентины в одиночку пересек Атлантику, чтобы отпраздновать 90-летие отца
07:30 В ботаническом саду Львова расцвели яркие лилейники (ФОТО)
07:15 Украинским водителям могут разрешить превышать скорость на 50 км/ч
07:09 "Силы у нас есть и в армии, и во флоте" - опальный российский священник потребовал от Путина сложить полномочия
07:00 Из Гонконга бежал осведомленный о проблеме COVID-19 вирусолог, - Fox News
06:50 В США заявили о причастности Китая к распространению COVID-19
12.07.2020 г.
23:47 В Святой Софии, ставшей мечетью, христианские фрески планируют затемнять во время молитв - СМИ
22:45 Валютные войны: Гонконг становится новым фронтом конфликта США с Китаем
21:30 ВОЗ сообщила о новом рекорде по суточной заболеваемости COVID-19: в числе лидеров США, Бразилия и Россия
21:18 Фото дня: Трамп впервые надел маску на публике
20:36 Москва далеко, хабаровская полиция не торопится сажать земляков в автозаки, - Шендерович о массовом митинге в Хабаровске
19:23 COVID-19 заразилась одна из самых красивых женщин мира
18:38 Турецкие F-16 могут атаковать авиабазу сил Хафтара в Ливии
18:07 Кондиционеры могут способствовать распространению COVID-19, - ученые
17:31 Военные действия на границе Армении и Азербайджана: есть погибшие и раненые
17:15 Эксперты спрогнозировали 10 тысяч смертей от голода ежедневно из-за пандемии
16:55 Сын Дэвида и Виктории Бекхэм сделал предложение дочери миллиардера
16:43 Что ожидает экономику мира после пандемии: пример Уханя
15:56 COVID-19: Заразность коронавируса резко повысилась, - ученые
15:45 Поднимите глаза к небу: над Землей летит яркая комета C/2020 F3 NEOWISE (ФОТО)
14:22 В Украине семь областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина - список
07:25 Мама-тигрица в зоопарке показала своего малыша людям (ВИДЕО)
11.07.2020 г.
23:20 В России вооруженный преступник ограбил банк и похитил четыре миллиона рублей (ВИДЕО)
22:34 Трамп смягчил приговор своему другу и советнику Роджеру Стоуну, осужденному в даче ложных показаний
20:46 Беларусь нашла альтернативу российской нефти: поставки сократились в два раза
Все новости »

Максим Белявский: «В Украине рынок электроэнергии и альтернативной энергетики находится в аварийном состоянии»

Главная » Последние новости » Новости рынков » Максим Белявский: "В Украине рынок электроэнергии и альтернативной энергетики находится в аварийном состоянии"
 
Печать Отправить на почту

 

 

Важным шагом на пути интеграции Украины в ЕС является реформирование энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии.

С просьбой прокомментировать эффективность реформ по внедрению возобновляемых источников энергии и рассказать о мерах, которые необходимо предпринять для улучшения ситуации, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Центра Разумкова Максиму Белявскому, информирует enovosty.com/news.

Максим Белявский сообщает, что ситуацию нужно спасать. Рынок электроэнергии и альтернативной энергетики в частности, находится в аварийном состоянии

«Долги растут ежедневно, а финансовая ликвидность падает. И главное в таких условиях — это время, которого мы фактически уже не имеем.

Поэтому, прежде:
— инвесторы должны получить четкий сигнал от государства о неизменности целей, которые были изложены в Энергостратегии Украины до 2035г. Для этого следует безотлагательно на законодательном уровне закрепить договоренности между правительством и инвесторами. Это законопроект №3658.
— должен состояться переход от товарной к финансовой модели выполнения специальных обязанностей с последующей ее отменой в соответствии с предложениями Секретариата Энергосообщества.
— поле маневров для злоупотреблений должно быть ликвидировано. Для этого нужно обеспечить четкое выполнение положений Закона Украины «О рынке электроэнергии» и соответствие всех подзаконных актов. Это даст возможность, по меньшей мере, стабилизировать работу рынка суток вперед.

Читайте: Максим Белявский рассказал о ситуации с украинскими месторождениями в аннексированном Крыму

Кроме выполнения такого плана ликвидации аварийной ситуации, для обеспечения устойчивого развития возобновляемых источников энергии в Украине, мы предлагаем урегулировать топ-5 проблемных вопросов:
1. Отсутствие ответственности участников рынка альтернативной энергетики за небалансы предлагается достигать за счет введения финансовой ответственности для производителей ВИЭ, а также через возложение соответствующих обязательств на других участников рынка;
2. Отсутствие прогнозируемости генерации предлагается регулировать путем внедрения системы точного прогнозирования генерации ВИЭ с использованием анализа данных гидрометеорологических станций и спроса за аналогичные периоды прошлых лет. В частности, путем внесения изменений в Правила рынка в части обязательного оборудования объектов ВИЭ мощностью более 100 кВт устройством анализа и передачи данных в диспетчерскую оператора системы передачи;
3. Системные ограничения ВИЭ вводить только через прозрачную методику компенсации финансовых затрат, которая предусматривает установление доплаты к «зеленому» тарифу или возмещения по аукционной цене;
4. Проблему перегруженности генерирующих мощностей решать путем повышения гибкости и децентрализации энергосистемы, внедрения систем управления спросом и строительства высокоманевренных мощностей в сочетании с расширением инфраструктуры накопления электроэнергии;
5. Низкий уровень информированности участников рынка решать путем обеспечения общей прозрачности процессов, в частности через создание коммуникационных площадок.

Отдельно хочу остановиться на вопросе развития систем накопления электроэнергии:
1. Следует разработать и принять Закон Украины «О системах накопления электроэнергии и обеспечения балансовой надежности ОЭС Украины», в котором определить государственную политику (стратегию) создания рынка накопления электроэнергии, в частности в части стимулирования инвесторов (производители и потребители) и ограничений по аккумулирующим мощностям, которые находятся в непосредственной эксплуатации оператора системы передачи. Как того требует Директива ЕС 2019/944;
2. Упростить лицензионные условия по сертификации участников рынка вспомогательных услуг. Ведь, по состоянию на 01 марта 2020г, всего 9 электростанций (1 ТЭС, 7 ГЭС и 1 ТЭЦ) успешно прошли тестирование для оценки потенциала вспомогательных услуг;
3. Предоставить возможность промышленным предприятиям установить системы накопления электроэнергии, пройти сертификацию, как участника рынка вспомогательных услуг. Например, использовать подход британского энергетического регулятора, который приравнивает операторов систем накопления электроэнергии к производителям, устанавливая единый тариф на хранение электроэнергии;
4. Предусмотреть опцию предоставления статуса участников рынка вспомогательных услуг для владельцев электромобилей, которые будут выполнять продажу электроэнергии через системы зарядных станций;
5. Внедрить на базе НЭК «Укрэнерго» систему управления генерацией в режиме реального времени с учетом физических и статистических моделей прогнозирования погоды.

Хотел бы напомнить, что за развитием событий на рынке электроэнергии и ВИЭ наблюдают международные партнеры, поэтому мы должны все вместе достойно сдать экзамен и в очередной раз доказать, что инвестировать в Украину безопасно и перспективно», — говорит Максим Белявский

Читайте: Максим Белявский рассказал о последствиях для Украины запуска "Северного потока – 2"


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 82

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Султан Эрдоган против Кемаля Ататюрка, но за Османскую империю
Итоги месяца: Америка в огне, конфликт на границе двух ядерных держав и гонка на выживание
Должников ждет суд: в Раде придумали, как бороться с долгами украинцев за коммуналку
Все статьи




Читайте также

Максим Белявский рассказал о ситуации с украинскими месторождениями в аннексированном Крыму
 Сазонов: Герус – манипулятор, распиаренный им законопроект 2233 сохраняет импорт электроэнергии из России
Путин уже получил украинский рынок электроэнергии, теперь посягает на газовый, - Яценюк
 Герус напишет лично: "слуги народа" отказались согласовывать с Еврокомиссией законопроект №2233
Цены на рынке электроэнергии Украины побили рекордный минимум, - Давид Арахамия (ВИДЕО)
 Законопроект об изменениях в энергетическое законодательство противоречит обязательствам Украины по евроинтеграции, - ЕБА
В Укрэнерго призвали ликвидировать тарифную несправедливость для населения
 Коломойский с помощью Геруса увеличивает влияние на рынок электроэнергии – Корольчук

Армия

Бронеавтомобиль RAM-2000 (Израиль)
Бронированный автомобиль KRAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)
Танк Type 10 (Япония)
Самоходная гаубица 105-мм Type 74 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Жеваго
Константин
Катеринчук
Николай
Кириленко
Вячеслав
Разумков
Дмитрий
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, какие автомобили в Украине могут не проходить техосмотр (9755)

Смертельное ДТП в Киеве. Появились детали о виновнике трагедии (ВИДЕО) (6268)

Моряк из Аргентины в одиночку пересек Атлантику, чтобы отпраздновать 90-летие отца (4688)

ТОП-10 лучших внедорожников и кроссоверов с пробегом (4221)

Протесты в России: Кричалка “Путин-вор” стала лозунгом россиян (ВИДЕО) (2929)

ТОП-6 найнадійніших двигунів, які не підведуть автовласників (2469)

"Географи" з ОП : В мережі з'явилась кумедна фотожаба про "Луцьку область" (2186)

Москва далеко, хабаровская полиция не торопится сажать земляков в автозаки, - Шендерович о массовом митинге в Хабаровске (2068)

На Донбассе разгорелся тяжелый бой. Много раненых и погибшие с обеих сторон (1865)

Украинским водителям могут разрешить превышать скорость на 50 км/ч (1754)

Исследования

Последние новости в соцсетях

Публикации

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян

Олег Козачук, глава "Хмельницкоблэнерго": "Госкомпании могут и должны быть эффективными"


linden

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Стало известно, какие автомобили в Украине могут не проходить техосмотр (9906)

Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга» (9536)

Новую украинскую снайперскую винтовку испытали курсанты Академии Нацгвардии (ФОТО) (7448)





работа на besplatka.ua




Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 