Максим Белявский: «В Украине рынок электроэнергии и альтернативной энергетики находится в аварийном состоянии»

Главная » Последние новости » Новости рынков » Максим Белявский: "В Украине рынок электроэнергии и альтернативной энергетики находится в аварийном состоянии" Максим Белявский: "В Украине рынок электроэнергии и альтернативной энергетики находится в аварийном состоянии"

Закрыть Отправить

Важным шагом на пути интеграции Украины в ЕС является реформирование энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии.

С просьбой прокомментировать эффективность реформ по внедрению возобновляемых источников энергии и рассказать о мерах, которые необходимо предпринять для улучшения ситуации, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к эксперту Центра Разумкова Максиму Белявскому, информирует enovosty.com/news.

Максим Белявский сообщает, что ситуацию нужно спасать. Рынок электроэнергии и альтернативной энергетики в частности, находится в аварийном состоянии

«Долги растут ежедневно, а финансовая ликвидность падает. И главное в таких условиях — это время, которого мы фактически уже не имеем.

Поэтому, прежде:

— инвесторы должны получить четкий сигнал от государства о неизменности целей, которые были изложены в Энергостратегии Украины до 2035г. Для этого следует безотлагательно на законодательном уровне закрепить договоренности между правительством и инвесторами. Это законопроект №3658.

— должен состояться переход от товарной к финансовой модели выполнения специальных обязанностей с последующей ее отменой в соответствии с предложениями Секретариата Энергосообщества.

— поле маневров для злоупотреблений должно быть ликвидировано. Для этого нужно обеспечить четкое выполнение положений Закона Украины «О рынке электроэнергии» и соответствие всех подзаконных актов. Это даст возможность, по меньшей мере, стабилизировать работу рынка суток вперед.

Читайте: Максим Белявский рассказал о ситуации с украинскими месторождениями в аннексированном Крыму

Кроме выполнения такого плана ликвидации аварийной ситуации, для обеспечения устойчивого развития возобновляемых источников энергии в Украине, мы предлагаем урегулировать топ-5 проблемных вопросов:

1. Отсутствие ответственности участников рынка альтернативной энергетики за небалансы предлагается достигать за счет введения финансовой ответственности для производителей ВИЭ, а также через возложение соответствующих обязательств на других участников рынка;

2. Отсутствие прогнозируемости генерации предлагается регулировать путем внедрения системы точного прогнозирования генерации ВИЭ с использованием анализа данных гидрометеорологических станций и спроса за аналогичные периоды прошлых лет. В частности, путем внесения изменений в Правила рынка в части обязательного оборудования объектов ВИЭ мощностью более 100 кВт устройством анализа и передачи данных в диспетчерскую оператора системы передачи;

3. Системные ограничения ВИЭ вводить только через прозрачную методику компенсации финансовых затрат, которая предусматривает установление доплаты к «зеленому» тарифу или возмещения по аукционной цене;

4. Проблему перегруженности генерирующих мощностей решать путем повышения гибкости и децентрализации энергосистемы, внедрения систем управления спросом и строительства высокоманевренных мощностей в сочетании с расширением инфраструктуры накопления электроэнергии;

5. Низкий уровень информированности участников рынка решать путем обеспечения общей прозрачности процессов, в частности через создание коммуникационных площадок.

Отдельно хочу остановиться на вопросе развития систем накопления электроэнергии:

1. Следует разработать и принять Закон Украины «О системах накопления электроэнергии и обеспечения балансовой надежности ОЭС Украины», в котором определить государственную политику (стратегию) создания рынка накопления электроэнергии, в частности в части стимулирования инвесторов (производители и потребители) и ограничений по аккумулирующим мощностям, которые находятся в непосредственной эксплуатации оператора системы передачи. Как того требует Директива ЕС 2019/944;

2. Упростить лицензионные условия по сертификации участников рынка вспомогательных услуг. Ведь, по состоянию на 01 марта 2020г, всего 9 электростанций (1 ТЭС, 7 ГЭС и 1 ТЭЦ) успешно прошли тестирование для оценки потенциала вспомогательных услуг;

3. Предоставить возможность промышленным предприятиям установить системы накопления электроэнергии, пройти сертификацию, как участника рынка вспомогательных услуг. Например, использовать подход британского энергетического регулятора, который приравнивает операторов систем накопления электроэнергии к производителям, устанавливая единый тариф на хранение электроэнергии;

4. Предусмотреть опцию предоставления статуса участников рынка вспомогательных услуг для владельцев электромобилей, которые будут выполнять продажу электроэнергии через системы зарядных станций;

5. Внедрить на базе НЭК «Укрэнерго» систему управления генерацией в режиме реального времени с учетом физических и статистических моделей прогнозирования погоды.

Хотел бы напомнить, что за развитием событий на рынке электроэнергии и ВИЭ наблюдают международные партнеры, поэтому мы должны все вместе достойно сдать экзамен и в очередной раз доказать, что инвестировать в Украину безопасно и перспективно», — говорит Максим Белявский

Читайте: Максим Белявский рассказал о последствиях для Украины запуска "Северного потока – 2"