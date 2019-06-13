Недвижимость в Киеве: Сколько просят за квартиры и что будет этой осенью

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Летом спрос на столичную недвижимость падает

Цены на недвижимость в Киеве в последнее время стремительно росли, но это не пугало покупателей. Одна из причин — рост количества заробитчан, которые заработанную за границей валюту вкладывали в недвижимость эконом и среднего класса. А вот ипотеки для украинский граждан всё ещё недоступны. Их себе может позволить небольшое количество жителей страны, информирует enovosty.com/news.

В летнюю пору деловая активность серьезно сокращается, потому и спрос на недвижимость сильно падает. Сейчас метр квадратный в новострое типа эконом обойдется покупателям не дешевле, чем в 16 тысяч гривен. И это лишь в том случае, если рискнуть и вложить деньги в дом на строительном этапе. Если же покупать квартиру в доме, которые уже сдан, придется раскошелиться от 20 тыс грн за квадратный метр. За однокомнатную квартиру далеко от центра и без ремонта, нужно заплатить от 750 тыс грн. За двухкомнатную квартиру на окраине предстоя заплатить примерно на треть больше.

Тем не менее, есть квартиры, цены на которые резко падают и в будущем будут продолжать процесс удешевления. Речь идет о старых советских квартирах, которые можно купить на вторичке. Учитывая количество новостроек, которое только растет, можно точно утверждать, что цены на квартиры, родом из СССР, будут «худеть». А вот стоимость нового жилья к осени, когда рынок опять оживет, может вырости еще на пять процентов.