Стоимость проживания в отелях увеличится в четыре раза после снятия карантинных мер

Главная » Последние новости » Новости рынков » Стоимость проживания в отелях увеличится в четыре раза после снятия карантинных мер Стоимость проживания в отелях увеличится в четыре раза после снятия карантинных мер

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Владельцы отелей вынуждены будут пойти на дополнительные расходы с тем, чтобы переоборудовать помещения, а также на постоянной основе проводить дополнительные меры по дезинфекции в связи с пандемией и распространением вируса. А это значит, что постояльцев отелей ждет существенное увеличение стоимость в этой отрасли, - сообщает Telegraph.

Если отельный и туристический бизнес планирует и дальше функционировать, необходимо будет заложить в статью расходов дополнительные средства на оборудование и персонал, средства дезинфекции, средства индивидуальной защиты для всех сотрудников. И это все ляжет на плечи постояльцев и посетителей отелей, которые будут вынуждены платить больше, убежден Мартин Джеймс, представитель онлайн сервиса для жалоб и рекомендаций постояльцев отелей, информирует enovosty.com/news.

Так, по мнению представителей отельного бизнеса, цена на проживание может вырасти не менее чем в два раза, а в некоторых случаях увеличение стоимости проживания может быть увеличено даже в четыре раза.

Увеличение стоимости также коснется и аренды жилья, в том числе и через международную площадку Airbnb. Таким образом владельцы недвижимости постараются компенсировать потери вследствие карантинных мер и остановки туризма в мире.

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