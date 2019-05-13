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Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках системы ProZorro

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Виталий Немилостивый рассказал о преимуществах и главных проблемах системы электронных госзакупок ProZorro

Руководитель комитета по вопросам развития промышленности Федерации работодателей Украины Виталий Немилостивый сообщил, что если анализировать влияние ProZorro на экономическую ситуацию в Украине, то существуют как положительные, так и отрицательные стороны, информирует enovosty.com/news.

Если анализировать ситуацию с товарами, не производящимися в Украине, то ProZorro действительно оказывает очень положительное влияние, так как предоставляет возможность приобрести продукцию с наиболее низкой ценой. Система ProZorro, по мнению эксперта, наиболее выгодна при приобретении унифицированных и простых товаров.

Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках системы ProZorro

В случае закупки сложной инновационной продукции с длинными технологическими циклами, требующими разработок, то эта система оказывает негативное влияние на производящие данную продукцию отрасли. Хотя они гораздо более важны для страны и ее безопасности, чем выпуск простых продуктов.

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Кроме того, в Европейских директивах о публичных закупках четко сказано, что закупка инновационной и научно-технической продукции не может проводиться через тендеры. А в других случаях цена не является главным критерием отбора продукции, так как обязательно должны учитываться и другие критерии (стоимость жизненного цикла продукции, цена обслуживания продукта и т.д). К сожалению, ProZorro этих факторов не учитывает.

И в результате ведущие украинские высокотехнологичные предприятия не в состоянии выиграть в Украине ни один тендер. Виталий Немилостивый подчеркивает, что высокотехнологичные украинские предприятия успешно конкурируют на мировых рынках, а в Украине практически не востребованы из-за недоработанной законодательной базы.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 4

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