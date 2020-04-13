В Европе рекордно снизилась цена на электроэнергию

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Согласно данным энергетических бирж Nord Pool и HUPX, в Европе цена на электроэнергию снизилась втрое, а в некоторых странах достигла отрицательных значений

Согласно данным европейской энергетической биржи Nord Pool, объединяющей 13 рынков, и венгерской энергетической биржи HUPX, стоимость электроэнергии на европейских рынках упала до отрицательных значений, информирует enovosty.com/news.

По данным биржи Nord Poll, средневзвешенная стоимость электроэнергии в Германии, Бельгии, Австрии, Нидерландах и Франции 13 апреля упала до отрицательных значений. Минимальная стоимость электроэнергии достигла показателя «-17,9 евро за МВт-ч», а максимальная стоимость — показателя «5,86 евро за МВт-ч». Средневзвешенная стоимость электроэнергии находится на уровне 2,06 евро за МВт-ч.

Напомним, цены на электроэнергию могут достигать отрицательных значений при низком спросе на электроэнергию.

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Согласно данным компании «Оператор рынка», в Украине средневзвешенная стоимость электроэнергии в торговой зоне «Объединенная энергосистема Украины» находится на уровне 1218 гривень за МВт-ч