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Работы в сфере энергомодернизации объектов непочатый край, — Игорь Черкашин

Главная » Последние новости » Новости рынков » Работы в сфере энергомодернизации объектов непочатый край, - Игорь Черкашин
 
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За последние 2 недели в Украине заключено 25 новых ЭСКО-контрактов для утепления детсадов, школ и поликлиники. На сегодняшний день более 280 ЭСКО-договоров на общую сумму более 300 млн грн реализовываются в 15 регионах страны.

С вопросом относительно экономической эффективности внедрения ЭСКО-механизма на бюджетных предприятиях и принятия необходимых мер для реализации механизма “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту в сфере энергоэффективности, консультанту Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Игорю Черкашину, информирует enovosty.com/news.

Игорь Черкашин сообщает, что пока нет финансовых возможностей у энергосервисных компаний проводить действительно комплексную энергомодернизацию объектов.

«В итоге компании выбирают так называемые «низко висящие яблоки» из отдельных мероприятий и тем самым снижают привлекательность объектов для комплексных решений. Вина ли в этом компаний? Нет, так выписаны правила игры на этом рынке и дорогие финансы в наших банках.

Насколько это экономически целесообразно для бюджетов? Существуют разные мнения в разных городах. И каждая из этих позиций заслуживает на внимание. Есть города, которые проводят ту же поэтапную модернизацию за свой счет. А есть те, кто начали кооперироваться с энергосервисными компаниями и охватывать более широкий спектр мероприятий, где бюджет берет на себя обязательства не просто выплачивать экономию, но и выполнить мероприятия на объекте.

Читайте: Для увеличения энергоэффективности важно иметь приборный учёт потребляемых ресурсов, - Игорь Черкашин

Выгодно или нет? В каждом отдельном случае нужно правильно определить базовую линию, или точнее базовые условия в которых пребывает объект до начала работ. Основной проблемой в определении базовой линии является хронический недотоп в зданиях бюджетной сферы из-за так называемых лимитов на энергопотребление, которые никоим образом не согласуются с выполнением санитарных норм по температуре, влажности или содержанию СО2. Такая же история с явным несоответствием санитарных норм по освещенности.

Как результат сложно найти объект, где действительно есть что экономить и при этом можно сохранить нормальные санитарные условия. Ведь после проведения работ на объекте это уже становится проблемой энергосервисных компаний, а не бюджета. Отдельно стоит отметить, что в Украине вообще отсутствует практика энергосервиса через механизм частно-государственного партнерства (РРР), а именно этот механизм используется в основном в странах Восточной Европы для энергосервиса. Таким образом можно сказать, что работы непочатый край. И объектов огромное количество», — сообщает эксперт


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 143

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