Торги по аренде земли через ProZorro.Продажи уже успешно проводятся, — Сергей Сагун

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Первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов сообщал, что в системе ProZorro.Продажи должны появиться лоты в виде прав на аренду земельных участков.

С просьбой прокомментировать практическую реализацию данной функции в системе «ProZorro.Продажи» «Экономические Новости» обратились к директору электронной торговой площадки СмартТендер Сергею Сагуну, информирует enovosty.com/news.

Сергей Сагун сообщает, что торги по аренде земли через ProZorro.Продажи уже проводятся

«Сейчас в системе «Prozorro.Продажи» опубликовано 10 аукционов. Речь пока идет о четырех областях: Волынской, Черкасской, Винницкой и Ивано-Франковской области. Однако перечень будет постоянно расширяться. Принять участие можно через любую электронную площадку, которая аккредитована в системе «Prozorro.Продажи».

Целевое назначение выставленных земельных участков — сельскохозяйственное. То есть предполагается или ведение фермерского хозяйства, или товарного сельскохозяйственного производства.

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Первые 5 аукционов для реализации прав на аренду земельных участков состоялись 27 декабря в системе «ProZorro.Продажи». При суммарной стартовой стоимости лотов 173 938 грн финальная их стоимость составила 441 276 грн, то есть выросла более чем в 2,5 раза и они все давно закончились», — отмечает Сагун.