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В 2018 году построено рекордное количество небоскребов

Главная » Последние новости » Новости рынков » В 2018 году построено рекордное количество небоскребов
 
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В прошлом году на планете было возведено рекордное количество сверхвысоких зданий.

В 2018 году в мире завершились строительные работы по возведению 18 зданий высотой более 300 метров. Такое количество высоток стало рекордным, информирует enovosty.com/news.

Также за 12 месяцев было построено и 143 сооружения выше 200 метров. Таким образом, сейчас на планете насчитывается 1478 небоскребов.

Большинство высоких зданий возвели в Китае. Эта страна уже на протяжении четырех лет занимает первенство по количеству возведенных небоскребов. Именно здесь в прошлом году соорудили 11 из 18 сверхвысоких построек (превышающих 300 метров) и 88 из 143 высоток, превышающих 200 метров.

Наивысшим зданием в 2018 году было признано пекинское сооружение CITIC Tower. В высоту оно протянулось на 528 метров. Таким образом, CITIC Tower занял 9 позицию в списке наивысших небоскребов в истории человечества.

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В 2018 году построено рекордное количество небоскребов

«Серебро» по количеству построенных за год небоскребов получили США. В 2018 году в этой стране возвели 13 высоток (более 200 метров). На третьем месте разместились ОАЭ. В Эмиратах в 2018 году возникло 10 новых небоскребов. На территории Европы за последние 12 месяцев возвели только одно 220-метровое здание. Оно появилось в городе Стамбул.


Автор: Катерина Лукьянчук
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