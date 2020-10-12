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Алексей Мушак: «Государство должно обеспечить инфраструктуру собственности»

Главная » Последние новости » Новости рынков » Алексей Мушак: "Государство должно обеспечить инфраструктуру собственности"
 
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С 1 июля 2021 отменяется действие моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения

С вопросом о действиях, которые сейчас необходимо предпринять аграриям и власти, чтобы избежать возможных рисков и достойно подготовиться к запуску рынка земли «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к депутату Верховной Рады восьмого созыва Алексею Мушаку, информирует enovosty.com/news.

Алексей Мушак сообщает, что бизнес сейчас для себя должен решить, нужно ли ему владеть землей или нет

«Например, для деятельности по выращиванию кукурузы, подсолнечника, сои, пшеницы, которой сейчас занимается около 95% бизнеса, владеть землей необязательно. Возможно стоит просто иметь грамотно оформленный договор аренды.

Многие аграрии видят перспективу, чтобы заняться выращиванием ягод, садов или вести бизнес, нацеленный на длительное выращивание культур. И я бы на месте таких аграриев сейчас готовил бы свою финансовую отчетность. Потому что с 1 июля 2021 запускается рынок земли для физлиц, а с 2024 года — для юрлиц. И банки будут поддерживать аграриев финансированием. Но банкам нужен понятный, прозрачный бизнес с хорошими финансовыми показателями.

Читайте: Алексей Мушак рассказал о преимуществах открытия рынка земли

В свою очередь, государство должно обеспечить инфраструктуру собственности. Чтобы в кадастрах все было отражено правильно, реестры грамотно работали. Также государству необходимо будет готовить и запускать финансовые программы по поддержке фермеров», — сообщает Алексей Мушак


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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