В Украине массово гибнут пчелы из-за отравления пестицидами

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В Украине из-за отравления пестицидами и ядохимикатами погибло около 40 тыс. пчелиных семей

Согласно данным Союза пасечников Украины, украинские пчеловоды в этом году понесли около 120 млн грн убытков из-за отравления пчелиных семей пестицидами и ядохимикатами, информирует enovosty.com/news.

Согласно обнародованной информации, из-за отравления пестицидами погибло около 40 тыс. пчелиных семей. Стоимость одной пчелиной семьи составляет в среднем 3 тыс. грн.

Кроме того, Украине теперь необходимо не менее двух лет для возврата прежних позиций на рынке меда из-за массовой гибели пчел и снижения спроса на мед.

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Относительно компенсации украинским пчеловодам за потерянную выгоду, то для ее получения пасечникам необходимо доказать, что уменьшение пчелиных семей произошло именно из-за отравления. А сами штрафные санкции, к сожалению, не смогут возместить в полной мере всех понесенных убытков.