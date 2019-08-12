Александр Момот рассказал о перспективах выпуска центробанками цифровой валюты

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В Центробанке Китая сообщили, что планируют выпустить собственный вид криптовалюты. Ранее директор-распорядитель МВФ Кристина Лагард сообщила, что в целях компенсации снижения в наличном обороте денежных средств центробанкам необходимо рассмотреть вероятность выпуска цифровой валюты.

С вопросом относительно актуальности и важности выпуска НБУ цифровой валюты “Экономические Новости” обратились к известному эксперту, руководителю стартапа “REMME” Александру Момоту, информирует enovosty.com/news.

«Когда центральные банки выпускают электронную валюту — это не та криптовалюта, которая есть сейчас в обращении и которая нерегулируется. Любая криптовалюта с единым центром эмиссии и тем центром, из которого она управляется, является обычной централизованной валютой, которая просто работает в электронной форме. Соответственно, ничего общего между понятиями криптовалюта «биткоин» и криптовалюта, выпущенная центральным банком, нет.

Смысл криптовалют, которые мы используем сейчас в качестве обменного средства заключается как раз в том, что у них нет единого центра и они не контролируются центральным органом. Любая валюта, выпущенная центральными банками, предполагает, что будет полный учет, контроль за тем, кто и как будет ее использовать. И, соответственно, со временем будет идеальная интеграция с налоговыми органами, таможенными органами и т.д», — сообщает эксперт