«Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения

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Кабмин принял постановление, которым обязал НАК «Нафтогаз Украины» уменьшить стоимость газа для населения с июня этого года

Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» уменьшить цену газа для населения с июня этого года, информирует enovosty.com/news.

Согласно опубликованному постановлению, цена на газ для населения должна равняться минимальному из четырех значений:

средняя стоимость импортного газа, полученная в процессе его растаможивания в Украине и рассчитанная по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки газа бытовым потребителям,

средневзвешенная цена природного газа за месяц, полученная по итогам биржевых торгов на «Украинской энергетической бирже»;

средняя арифметическая цена природного газа НАК «Нафтогаза» для предприятий при условии предоплаты за газ до месяца поставки, которая действовала в месяце, предшествующем месяцу реализации населению;

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стоимость газа, рассчитанная по специально утвержденной правительством формуле (ПСО).

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что принятое правительством решение делает невозможным спекуляции НАК «Нафтогаз Украины» с ценой природного газа.

Также принятое постановление означает, что с июня нацкомпания должна уменьшить цену на «голубое» топливо для бытовых потребителей на 800-900 грн за тыс куб. м.