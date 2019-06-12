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«Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения

Главная » Последние новости » Новости рынков » "Нафтогаз" обязали снизить цену на газ для населения
 
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Кабмин принял постановление, которым обязал НАК «Нафтогаз Украины» уменьшить стоимость газа для населения с июня этого года

Кабинет министров Украины обязал Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» уменьшить цену газа для населения с июня этого года, информирует enovosty.com/news.

Согласно опубликованному постановлению, цена на газ для населения должна равняться минимальному из четырех значений:
средняя стоимость импортного газа, полученная в процессе его растаможивания в Украине и рассчитанная по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки газа бытовым потребителям,

«Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения

средневзвешенная цена природного газа за месяц, полученная по итогам биржевых торгов на «Украинской энергетической бирже»;
средняя арифметическая цена природного газа НАК «Нафтогаза» для предприятий при условии предоплаты за газ до месяца поставки, которая действовала в месяце, предшествующем месяцу реализации населению;

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«Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения

стоимость газа, рассчитанная по специально утвержденной правительством формуле (ПСО).

Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион заявил, что принятое правительством решение делает невозможным спекуляции НАК «Нафтогаз Украины» с ценой природного газа.

«Нафтогаз» обязали снизить цену на газ для населения

Также принятое постановление означает, что с июня нацкомпания должна уменьшить цену на «голубое» топливо для бытовых потребителей на 800-900 грн за тыс куб. м.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 255

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