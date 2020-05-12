Трудовая активность оживилась: Украинцы бросились искать работу за границей

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Трудовая активность украинцев на протяжении конца апреля и начала мая начала оживляться

Трудовая активность населения в Украине в течение конца апреля и начала мая существенно оживилась. В частности, украинцы принялись активно искать работу за рубежом. Такие данные появились в экономическом отчете недели Национального банка Украины, информирует enovosty.com/news.

Регулятором зафиксирован рост интереса среди населения Украины к поиску работы как внутри страны, так и за рубежом. Вместе с тем, после начала карантина количество новых резюме и новых вакансий было резко сокращено. А вот на период с конца апреля по начало мая наблюдается резкое увеличение и новых вакансий, и резюме соискателей. Кроме того, в поисках работы украинцы обратили свой взор на другие страны.

Отметим, ранее украинское правительство на время запретило заробитчанам поездки за границу. Выезжать можно только для посещения родственников.

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