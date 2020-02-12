Работники из Украины переориентируются на другую страну

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Заробитчаны из Украины всё чаще отправляют на работу в Германию, оставляя позади соседнюю Польшу

Польша остро нуждается в работниках из Украины, которые имеют низкие зарплатные ожидания и готовы идти на непопулярную работу. За последние месяцы темпы притока работников из Украины хоть и не сокращаются, но прирост падает. Именно потому эксперты рынка констатируют, что в этой европейской стране ощущается кадровый голод. Сейчас есть острая нехватка миллиона (по некоторых данным речь идёт о цифре в два миллиона) рабочих рук. Этот дефицит соседнее европейское государство хотело бы покрыть за счет работников из Украины, но они меняют ориентиры, информирует enovosty.com/news.

Так, в Германии, где также ощущается острый дефицит работников, готовы платить примерно в 2,5 раза больше, чем в Польше. Потому большое количество украинских мигрантов переориентируются с польского на немецкий рынок. Эксперты подчитали: в Германии дефицит работников составляет около 1,2 миллионов человек.

Напомним, ранее в Украине заявили о том, что украинцы всё реже начали искать работу за границей. Первая причина — рост средней зарплаты, вторая — укрепление национальной валюты. Власти признают тот факт, что Германия снижением требований для работников не из ЕС притянет большое количество ценных кадров из Украины, но ситуация не критическая.