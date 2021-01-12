Цены на квартиры в Киеве пробили новую отметку. Сколько сейчас стоит жилье в столице?

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В украинской столице цены на недвижимость пробили новый потолок

В прошлом году цены на квартиры увеличились и в начале 2021 пробили новую отметку. Так, в среднем стоимость квадратного метра в новостройках Киева составляет 31 238 грн. В декабре 2020 года средняя стоимость в сравнении с ноябрем прошлого года выросла на 1%, при уровне показателя погрешности ±2,7%, информирует enovosty.com/news.

На протяжении 2020 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в столичных новостройках выросла на 13,4%. Медианная стоимость метра квартир за месяц выросла на 0,4% до 26 800 гривен. За год – +11,6%.

Больше всего цены выросли в Подольском районе (+5,1%), меньше всего — в Дарницком и Днепровском (+0,1%).

Традиционно, самая дорогая недвижимость в столице — в Печерском районе. В среднем за квартиру там сейчас нужно заплатить 4 707 182 гривен (85 кв.м). На втором месте — Шевченковский район со средней ценой 2 956 711, на третьем — Подольский (2 586 953 гривен). Самую недорогую недвижимость на первичном рынке можно приобрести в Деснянском районе, где средняя цена квартиры составляет 1 475 025 гривен.

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Таким образом выглядит динамика предложения новостроек на первичном рынке недвижимости столицы:

В 2021 году рынок недвижимости в Украине могут накрыть два глобальных риска. Первый — жесткий карантин в стране будет продлеваться, как и первый карантин, с двух недель до трех месяцев. Второй заключается в том, что локдаун в стране в 2021 могут ещё больше усилить. Кроме того, на рынок повлияет том, как будет работать ГАСИ. В конце прошлого года Кабинет Министров Украины опубликовал постановления, предусматривающие перезагрузку реформы градостроительства и Государственной архитектурно-строительной инспекции.

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