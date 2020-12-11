В США резко повысили кукурузный прогноз по Украине

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Украина традиционно является лидерам по поставкам кукурузы в страны Европейского союза

В Министерстве сельского хозяйства США (USDA) повысили прогноз урожая кукурузы в Украине на миллион тонн. Так, в декабрьском отчете говорится о том, что экспорт кукурузы из Украины в 2020/21 МГ увеличится на 1,5 млн т до 24 млн т против 22,5 млн т в прошлом прогнозе, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем, оценка конечных остатков кукурузы в Украине в этот период период уменьшилась с 1,16 миллионов тонн до 0,89 миллионов.

В свою очередь, согласно отчету, урожай кукурузы в ключевых странах-экспортерах буде таким:

Аргентина — 49 млн т урожая кукурузы

Бref="https://enovosty.com/tag/ssha" target="_blank">разилия — 110 млн т;

Россия — 14 млн т;

Южная Африка — 16 млн т.

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В целом же с начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 7 декабря, экспорт зерновых из Украины достиг 22,3 млн т. На кукурузу приходится 6,12 млн.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, что Испания намерена восполнить свой «кукурузный голод» за счет импорта из Украины.