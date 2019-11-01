Детенизация рынка сигарет и алкоголя должна принести в бюджет 5-10 млрд грн, — Дубилет

Главная » Последние новости » Новости рынков » Детенизация рынка сигарет и алкоголя должна принести в бюджет 5-10 млрд грн, - Дубилет Детенизация рынка сигарет и алкоголя должна принести в бюджет 5-10 млрд грн, - Дубилет

Закрыть Отправить

Дубилет сообщил, что детенизация рынка сигарет и алкоголя должна принести в бюджет около 5-10 млрд грн

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет сообщил, что детенизация рынка сигарет и алкоголя должна принести в бюджет около 5-10 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

Дубилет отметил, что в Кабмине запустили проект по детенизации рынка сигарет и алкоголя. В результате детенизации украинские граждане будут меньше употреблять суррогатный алкоголь или курить некачественные сигареты. В Кабмине запустили проект, согласно которому будут пытаться сделать этот рынок легальным

Дубилет также подчеркнул, что на сегодня около 10% сигарет и 50% алкоголя являются поддельными.

Читайте: В барах Харькова изъяли около тонны суррогатного алкоголя

Для достижения поставленных целей правительство планирует обновить акцизную марку и активнее бороться с подделками