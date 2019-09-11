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В Украине стремительно растет стоимость золота

Главная » Последние новости » Новости рынков » В Украине стремительно растет стоимость золота
 
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С января 2019 года стоимость унции золота выросла на 26%

В Украине стремительно растет стоимость унции золота. С января 2019 года стоимость унции золота выросла с 1231 до 1555 долл за тройскую унцию, то есть на 26%, информирует enovosty.com/news.

Цена на золото растет из-за торговой войны между США и Китаем и смягчения ведущими центробанками денежно-кредитной политики. По мнению аналитиков, когда мировая экономика растет, то инвесторы не стремятся покупать золото и цены на драгметал падают.

В Украине стремительно растет стоимость золота

Когда же рост экономики замедляется, то инвесторы отказываются от существующих инвестиционных инструментов и приобретают золото.

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В Украине стремительно растет стоимость золота

В первом полугодии 2019 года мировой спрос на золото увеличился до показателя трехлетнего максимума на фоне притока финансовых ресурсов в обеспеченные золотом инвестиционные фонды (ETF) и увеличения уровня закупок со стороны центробанков.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 47

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