В Украине стремительно растет стоимость золота

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С января 2019 года стоимость унции золота выросла на 26%

В Украине стремительно растет стоимость унции золота. С января 2019 года стоимость унции золота выросла с 1231 до 1555 долл за тройскую унцию, то есть на 26%, информирует enovosty.com/news.

Цена на золото растет из-за торговой войны между США и Китаем и смягчения ведущими центробанками денежно-кредитной политики. По мнению аналитиков, когда мировая экономика растет, то инвесторы не стремятся покупать золото и цены на драгметал падают.

Когда же рост экономики замедляется, то инвесторы отказываются от существующих инвестиционных инструментов и приобретают золото.

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В первом полугодии 2019 года мировой спрос на золото увеличился до показателя трехлетнего максимума на фоне притока финансовых ресурсов в обеспеченные золотом инвестиционные фонды (ETF) и увеличения уровня закупок со стороны центробанков.