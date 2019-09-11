The Washington Times: Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем

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Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем

Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, инвесторов порадовали инициативы Китая относительно отказа от повышения тарифов на некоторые американские товары. Противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира приносит некоторую волатильность на рынок. «Перетягивание каната между США и Китаем будет продолжаться. Но растет понимание того, что настроения США и Китая могут сместиться в состояние нейтралитета», — сказал аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

Французский CAC 40 увеличился на 0,5% до 5620, а немецкий DAX повысился на 0,8% до 12 364. Британский FTSE 100 вырос на 1% до 7,336, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,0% до показателя 21 597,76, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4% до 6 638,00, индекс Kospi в Южной Корее вырос на 0,8% до 2049,20, а гонконгский Hang Seng увеличился на 1,7% до 27 130,04.

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На Уолл-стрит инвесторы по-прежнему стремятся приобретать акции небольших компаний, которые, по их мнению, лучше защищены от последствий торговой войны между США и Китаем, чем крупные транснациональные корпорации.