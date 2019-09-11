The Washington Times: Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

11.09.2019 г.
18:51The Washington Times: Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем
17:52В Украине стремительно растет стоимость золота
15:29Рада планирует создать Единую электронную систему в сфере строительства
13:15Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена»
12:27"Подыгрываем России": Фесенко высказался об увеличении рентных платежей для добывающих компаний
12:15Украинцы активнее страхуют свои жизни
10.09.2019 г.
21:16В Польше сообщили, как снизятся поставки газа по "Северному потоку"
Все новости рынков

Аналитика

11.09.2019

Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый "козырь" Украины

Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый козырь Украины
Стало известно о важном решении Нидерландов по Цемаху, премьер Гончарук назвал "козырь" на газовых переговорах, а освобожденным заключённым выплатят ...
11.09.2019

Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?

Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?
Минувшие выходные стали поистине историческими в отношениях Украины и России и создали почву для возможного урегулирования пятилетнего конфликта на Донбассе. ...
10.09.2019

Итоги дня: Импичмент с подвохом, "бонд" в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху

Итоги дня: Импичмент с подвохом, бонд в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху
Народные депутаты утвердили механизм увольнения президента, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху удивил скандальным заявлением, а в Раде уже поймали ...

Последние новости

11.09.2019 г.
21:58 Эксперты назвали лучшие домашние средства от простуды и гриппа
21:40 Стало известно, каких реформ может потребовать от Украины миссия МВФ
21:24 Украинские полярники нашли в Антарктиде затерянную мистическую пещеру (ФОТО)
21:06 Reuters: Трамп анонсирует возможное ослабление санкций против Ирана
20:58 ТОП-5 рекордов, которые установили украинцы за последние несколько недель
20:43 В РФ неожиданно выпал снег (ВИДЕО)
20:25 Audi презентовал новый электро-внедорожник c дронами вместо фар
19:51 США увеличивают расходы на оборону
19:39 Стали известны углеводные продукты для похудения
19:22 Миссия МВФ прибыла в Киев
19:05 ТОП-10 фактов об Украине из справочника The Economist
18:51 The Washington Times: Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем
18:41 Россия потеряет $74 млрд из-за торговых войн
17:52 В Украине стремительно растет стоимость золота
17:37 Стало известно, что процесс старения человека можно обратить вспять
17:18 В Киеве вспыхнул пожар на рынке "Юность" (ВИДЕО)
16:58 Владислав Волошин рассказал о перспективах переговоров в "нормандском формате"
16:35 Associated Press: Британский суд признал приостановку работы парламента незаконной
16:15 Инструкторы из США и Великобритании начали обучать украинских офицеров системе штабного планирования
15:44 Reuters: Иран советует США избегать «разжигателей войны»
15:29 Рада планирует создать Единую электронную систему в сфере строительства
15:08 Золотовалютные резервы Украины в стабильном росте, - Злой Одессит
15:00 Китай опубликовал видео, показывающее сразу семь новейших истребителей J-20 в воздухе (ВИДЕО)
14:45 “Работал десятилетиями”: Стали известны новые подробности об американском шпионе в Кремле
14:30 Япония планирует сливать зараженную воду с Фукусимы прямо в океан
14:15 Меган Маркл возглавила рейтинг самых значимых социальных персон Британии
14:00 "Если что-то не устраивает, есть и другие заведения!": В украинских школах разгораются скандалы из-за формы
13:55 Перерасчет пенсий в Украине: стали известны важные подробности
13:53 Президент подписал снятие неприкосновенности с нардепов
13:45 Стоимость пачки сигарет в Украине может вырасти до 100 гривен в следующем году
13:43 Реалии ФСБ: Из-под кремлевского ковра скоро полетят кости
13:21 Северная Корея провела испытания сверхгабаритной реактивной системы залпового огня
13:17 Apple представила три новых смартфона: что известно о моделях iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max
13:15 Днепропетровские налоговики назначили цену в $20 тыс за «голову бизнесмена»
12:54 "Я прошу вас говорить": Журналист Дудь выступил с сильным обращением к россиянам (ВИДЕО)
12:54 “Спорил с Трампом всю ночь”: СМИ назвали возможную причину увольнения Болтона
12:37 На военном полигоне в Харьковском области начали взрываться боеприпасы (ФОТО)
12:30 Верховная Рада готовит отсрочку штрафов за автомобили на еврономерах
12:27 "Подыгрываем России": Фесенко высказался об увеличении рентных платежей для добывающих компаний
12:24 Эксперт предупредил, чем Украине грозит скидка на российский газ
12:16 В Пентагоне признали, что Китай обходит США в гонке за Искусственный Интеллект
12:16 Рада изменила закон о приватизации
12:15 Украинцы активнее страхуют свои жизни
11:06 "Поддерживаем мужество": США взбунтовались против Трампа из-за Украины
11:03 Мир вооружен до зубов: Кто больше всех тратится на оборону
11:01 Стало известно, как жители ЕС относятся к санкционной политике против РФ
09:55 Полиция прокомментировала наезд на Гонтареву
09:50 У судьбы очень злое чувство юмора: Всплыла важная деталь о человеке, оговорившем Сенцова
08:48 Эксперт рассказал, как сэкономить, покупая подержанное авто
08:41 Цели российского президента очевидцы: На Донбассе исчерпана военная часть конфликта, - мнение
08:20 В США считают, что из-ща бремени санкций россияне уже хотят убраться с Донбасса
08:04 "Нормандский формат": В США рассказали о возможном плане "Б" для Украины
07:59 Война на Донбассе: Боевики устроили настоящий ад
10.09.2019 г.
21:58 На Днепропетровщине презентовали первый в мире бисеробот (ВИДЕО)
21:42 Хомчак сообщил, что стратегической целью Украины является членство в НАТО
21:32 Reuters: США ввели новые санкции против террористов
21:16 В Польше сообщили, как снизятся поставки газа по "Северному потоку"
20:58 В столице хотят ввести мораторий на новое строительство
20:42 The Washington Times: Трамп уволил Болтона из-за "категорического несогласия" по вопросам нацбезопасности
20:18 Транзит газа через Украину может резко вырасти: подробности
Все новости »

The Washington Times: Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем

Главная » Последние новости » Новости рынков » The Washington Times: Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем
 
Печать Отправить на почту

 

 

Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем

Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Китаем, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

По мнению аналитиков, инвесторов порадовали инициативы Китая относительно отказа от повышения тарифов на некоторые американские товары. Противостояние между двумя крупнейшими экономиками мира приносит некоторую волатильность на рынок. «Перетягивание каната между США и Китаем будет продолжаться. Но растет понимание того, что настроения США и Китая могут сместиться в состояние нейтралитета», — сказал аналитик AxiTrader Стивен Иннес.

The Washington Times: Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем

Французский CAC 40 увеличился на 0,5% до 5620, а немецкий DAX повысился на 0,8% до 12 364. Британский FTSE 100 вырос на 1% до 7,336, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,0% до показателя 21 597,76, австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,4% до 6 638,00, индекс Kospi в Южной Корее вырос на 0,8% до 2049,20, а гонконгский Hang Seng увеличился на 1,7% до 27 130,04.

Читайте: Цена золота установила новый рекорд: что известно

The Washington Times: Мировые фондовые рынки растут на фоне ослабления напряженности между США и Китаем

На Уолл-стрит инвесторы по-прежнему стремятся приобретать акции небольших компаний, которые, по их мнению, лучше защищены от последствий торговой войны между США и Китаем, чем крупные транснациональные корпорации.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 131

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Важное решение по Цемаху, жесткая драка чиновниц и газовый "козырь" Украины
Цена компромисса: когда закончится война на Донбассе и какую цену заплатит Украина?
Итоги дня: Импичмент с подвохом, "бонд" в путинском дворе и громкое заявление Нетаньяху
Пленные вернулись. Вопросы остались…
Итоги дня: Узники Кремля на родной земле, газовые сюрпризы и банковские инновации
Добро пожаловать и до свидания? С чем Украина встречает миссию МВФ
Итоги дня: Освобождение свидетеля катастрофы МН17, чистка прокуроров и сенсационное предложение Лукашенко
Законодательные инициативы Зеленского: концентрация власти, лобби инвестбанкиров или желание ускорить реформы?
Трамп и Макрон соперничают за благосклонность Путина
Итоги дня: "Козырь Путина", хорошие новости для аграриев и продолжение церковного скандала
Все статьи


Читайте также

СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора (ВИДЕО)
 Цена золота установила новый рекорд: что известно
Миллиардеры РФ массово "сливают" акции, - Злой Одессит
 Цены на золото стремительно растут
Украинцев просят на день отказаться от полиэтиленовых пакетов
 Цены на нефть падают из-за паники на фондовых рынках
Associated Press: Мировые фондовые рынки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем
 Скандировали хит о Путине: В Грузии во время акций произошли стычки (ВИДЕО)
Загрузка...

Армия

Зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1»
Противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С»
Беспилотный летательный аппарат KZO (Германия)
Бронеавтомобиль Panhard GD VBL (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Настя
КАМЕНСКИХ
Владимир
ЛИСИН
Сергей
ПАШИНСКИЙ
Ольга
БОГОМОЛЕЦ
Все персоны    >>

Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Что спровоцирует мировой кризис в 2020 году

Что спровоцирует мировой кризис в 2020 году

К 2020 году три негативных шока могут спровоцировать глобальную рецессию. Все они объясняются политическими факторами, влияющими на международные отношения. ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника




Законодательные инициативы Зеленского


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Рассекреченные фотографии Второй мировой войны

Все фото »

 