Рада планирует создать Единую электронную систему в сфере строительства

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ВР приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства, информирует enovosty.com/news.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является повышение уровня предоставления административных и других услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков и обеспечение публичности предоставления услуг в сфере строительства.

Законопроектом предусматривается создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства, возможность представления документов в электронной форме, сокращение перечня документов, необходимых для получения административных услуг.

Принятие законопроекта должно обеспечить повышение качества предоставления административных услуг в сфере строительства, снижение коррупционных рисков, повышение доступности и открытости информации об участниках строительства.

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