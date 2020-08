Нефть дорожает на фоне уступок демократов Трампу, — Reuters

Стоимость нефти дорожает на фоне на фоне уступок демократов Трампу и восстановления спроса в Азии

Стоимость нефти растет на фоне восстановления спроса в Азии и прогресса в переговорах относительно принятия стимулирующих мер по восстановлению экономики США. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent по состоянию на 11 августа на 10.30 утра увеличилась на 0,19 долл (+0,42%) до 45,18 долл за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI по состоянию на 11 августа на 10.30 утра увеличилась на 0,29 долл (+0,69%) до 42,23 долл за баррель

На стоимость нефти оказало влияние решение американских демократов, которые продолжили переговоры с министром финансов США Стивеном Мнучином относительно масштабного экономического пакета мер по борьбе с COVID-19. На уровень цен также оказало влияние сообщение Saudi Aramco об улучшении спроса.

Сообщается, что цены пошли вверх после того, как президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что демократы хотят встретиться с ним относительно экономической помощи, связанной с коронавирусом.

So now Schumer and Pelosi want to meet to make a deal. Amazing how it all works, isn’t it. Where have they been for the last 4 weeks when they were “hardliners”, and only wanted BAILOUT MONEY for Democrat run states and cities that are failing badly? They know my phone number!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020