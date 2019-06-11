Украине необходимо иметь 20 млрд куб. м газа в газовых хранилищах, — Игорь Чаленко
Между Кабмином и «Нафтогазом» назревает очередной конфликт на фоне закупки природного газа для будущего отопительного сезона с учетом риска прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. В «Нафтогазе» сообщили, что у них нет денег на приобретение природного газа. А в Кабмине говорят, что вопрос дефицита средств должен решать «Нафтогаз»
С вопросом относительно влияния сложившейся ситуации на отопительный сезон в Украине «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, главе Центра анализа и стратегий Игорю Чаленко Игорь Чаленко сообщает, что данная ситуация может внести свои коррективы в подготовку Украины к отопительному сезону "Поскольку мы знаем, что ранее устанавливали планируемые показатели по наполнению газовых хранилищ в размере 20 млрд кубометров газа для того, чтобы, в том числе, провести нормально переговоры с российской федерацией касательно дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины в Европу. Поскольку ожидается, что скорее всего будет определенный конфликт зимой, то поэтому нам и нужно 20 млрд кубометров газа в газовых хранилищах. И поэтому сейчас нынешний конфликт между Кабмином и Нефтегазом действительно создает некоторые проблемы", - сообщает эксперт.