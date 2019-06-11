Украине необходимо иметь 20 млрд куб. м газа в газовых хранилищах, — Игорь Чаленко

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Между Кабмином и «Нафтогазом» назревает очередной конфликт на фоне закупки природного газа для будущего отопительного сезона с учетом риска прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года. В «Нафтогазе» сообщили, что у них нет денег на приобретение природного газа. А в Кабмине говорят, что вопрос дефицита средств должен решать «Нафтогаз»