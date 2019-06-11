Четверть украинских работников вскоре могут сбежать в Германию с польского рынка труда

Доступнее и выгоднее: Украинские заробитчане массово перебегут из Польши в Германию

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