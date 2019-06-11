Доступнее и выгоднее: Украинские заробитчане массово перебегут из Польши в Германию
Четверть украинских работников вскоре могут сбежать в Германию с польского рынка труда
Польские СМИ опубликовали статистику, ссылаясь на на исследования польского центробанка. Согласно статистике, уже в январе следующего года, когда немецкий рынок труда откроется для приезжих из государств, которые не являются частью ЕС, каждый четвертый гастрабайтер из Украины сбежит. В польском центробанке рассказали о том, что ежегодно на рынке труда в Польше задействованы 800 тысяч работников из Украины, которые с 2013 по 2017 год увеличивали польский ВВП на 0,3-0,9 процента. Вместе с тем, хоть Германия и откроет свои двери для работников из других стран, всё же эта страна будет жестко диктовать свои правила. Так, заробитчн будут депортировать на родину за любую малейшую погрешность и любые нарушения миграционных правил. Кого ждут в Германии? Несомненно, украинские доктора и айтишники уже успели покорить немецкий рынок. Тем не менее, сейчас там есть большой кадровый голод, потому там ждет токарей, фрезеровщиков, сварщиков, водителей, медсестер и людей, которые бы присматривали за пожилыми людьми.