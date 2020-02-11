От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры

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Работа фрилансером в последнее время становится всё более популярной. За некоторую работу в Украине готовы платить более двух тысяч долларов

Работа фрилансером привлекает всех тех, кто не готов с утра и до ночи сидеть в офисе. Чаще всего такую трудовую форму для себя выбирают миллениалы и поколения-Z. В Украине 84 процента фрилансеров имеют высшее образование, в тот период как в целом этот показатель составляет чуть менее 80 процентов. Такими данными поделилась платёжная система Payoneer, которая сообщила о том, что больше всего денег получают программисты. Им готовы платить более двух тысяч долларов, информирует enovosty.com/news.

Так, согласно свежим данным, программированием в месяц в Украине можно заработать 2100 долларов, за управление проектами платят примерно 1500 долларов, за контроль качества – 1450 долларов. Маркетинг оценивают в 1050 долларов, переводы и создание мультимедиа – 950 долларов, копирайтинг и графический и веб-дизайн – 800 долларов. В сфере поддержки клиентов, продажах и финансы фрилансерам платят в среднем 650 долларов.

Опрос показал, что количество занятых женщин и мужчин во фрилансе примерно равный. Но сложной можно назвать ситуацию с возрастной неравенством на этом рынке. Как и в нашей стране, так и в других уголках мира работники старше 45 лет, составляют меньше десяти процентов от общего количества. Основное количество фрилансеров — это люди до 34 лет.

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