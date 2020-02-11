От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

11.02.2020 г.
13:05От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры
10.02.2020 г.
18:45Золото дорожает, цены на нефть падают, страны считают экономический ущерб - Reutars
15:42Нафтогаз планирует существенно снизить цену на газ
10:31Украина нарастит производство мяса птицы
07.02.2020 г.
15:54Цены на нефть продолжают расти
06.02.2020 г.
09:31«Город в городе», многофункциональные жилые комплексы, «live-work-play»: Что сейчас строят в Киеве
05.02.2020 г.
15:44С января 2020 года заработная плата на Побужском ферроникелевом комбинате выросла на 10%
Все новости рынков

Аналитика

10.02.2020

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф Паразитов
Суд принял решение по Марусе Зверобой, двое украинцев заразились новым коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, а Европу потрепал ...
07.02.2020

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета

Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Украинцев ждет новшество по газу, российским актерам закрыли въезд в Украину, а Великобритания решила отменить часть санкций против Российской Федерации, ...
07.02.2020

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1

Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Верховная Рада (ВР) приступила к рассмотрению финальной версии скандального законопроекта о рынке земли. Ко второму чтению в документ внесли 4018 правок. ...

Последние новости

11.02.2020 г.
13:55 Оскар-2020: самые яркие снимки, сделанные исподтишка (ФОТО)
13:43 Коронавирус заподозрили у пяти украинцев. Министр здравоохранения поделилась важной информацией
13:40 В центре Киева высадили настоящий яблоневый сад (ФОТО)
13:25 Полиция сможет лишать украинцев водительских прав через приложение «Дія»
13:22 Эксперт рассказал об ошибках России и "Газпрома" и важных уроках для Украины
13:10 В 2021 году Пентагон собирается потратить $29 млрд на ядерное оружие
13:05 От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры
12:55 Как продать землю, здоровье и жизни будущих поколений - уроки Аргентины для Украины
12:52 Украинцам пообещали зарплаты как в Польше
12:21 ЕС снимет санкции с Азарова и Ставицкого. С Януковича - нет
11:37 На сколько вырастут зарплаты в сфере образования в Киеве
11:32 Зеленский уволил Богдана. Кто стал новым главой АП
10:49 Ермак рассказал о своих отношениях с Богданом
10:40 Возвращение ВК и Одноклассников: Решена судьба соцсетей
10:29 Украина резко увеличила объем экспорта подсолнечного масла
09:45 В МАУ рассказали о смене некоторых правил перелета
09:40 В ОБСЕ забили тревогу из-за "маскировки" РФ на Донбассе
09:06 Плохие новости для Украины: Кто станет преемником Меркель и чего ждать Киеву
08:54 "Табакеркой в висок или дворцовый переворот": Орешкин рассказал о судьбе Путина и российских элит
08:42 В Вашингтоне забили тревогу: Спутники РФ "напали" на американский объект в космосе
08:20 Сигнал к активизации пророссийских сил: Почему "Беркут" возвращается в Украину и что с этим делать
08:13 Ермак заявил о сговорчивости нового путинского "куратора" на Донбассе
08:05 Война на Донбассе: Боевики пошли на новую уловку
07:50 10 моделей самых надежных автомобильных брендов
07:40 На станции "Академик Вернадский" пополнение: для активной работы прибыли 17 специалистов
07:30 Пластический хирург составил ТОП-10 самых красивых мужчин мира
07:15 В центре Хмельницкого ко Дню Валентина установили настоящий тоннель любви (ВИДЕО)
07:00 Билл Гейтс: лучший способ помочь бедным странам - убедиться, что они достаточно здоровы, чтобы выжить
00:15 В Англии выставили на продажу дом, который снимался в фильмах про Гарри Поттера (ФОТО)
10.02.2020 г.
23:55 В России игроки в страйкбол получили до 18 лет строго режима "за терроризм" по делу "Сети" : признание выбивали пытками
23:15 Отчаявшиеся жители героинового центра Мексики обучают детей владению оружием
23:00 В столице из канализации достали голого мужчину: подробности (ВИДЕО)
22:50 "Детская принцесса": Кейт Миддлтон все чаще сравнивают с принцессой Дианой
22:41 Турция поразила 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе
22:40 СБУ предотвратила убийство активиста, который выступал против незаконной добычи янтаря (ВИДЕО)
22:20 В США запустили самый большой в мире фейерверк (ВИДЕО)
21:58 Украинские воины рассказали, как отстояли юг Донбасса (ВИДЕО)
21:41 Легендарный украинский самолет Ан-22 возвращается в небо (ВИДЕО)
21:26 По Европе пронесся мощный ураган: разрушены дома и дороги (ВИДЕО)
20:42 В Мексике жители региона оказались "в осаде" у банд наркокартелей
20:24 Компания Samsung показала новый смартфон со складным экраном (ВИДЕО)
20:13 Боевики заставляют жителей Донбасса менять паспорта
19:55 Ведущая программы новостей на росТВ не смогла удержаться от смеха над нищенскими «социальными надбавками» (ВИДЕО)
19:51 Правительство и дальше будет поддерживать политику низкой инфляции, - Милованов
19:29 Александр Леонов рассказал о влиянии "антикризисного пакета" на экономику: слова расходятся с делами
18:51 Киевлянам пересчитают стоимость воды и тепла: подробности
18:45 Золото дорожает, цены на нефть падают, страны считают экономический ущерб - Reutars
18:25 Война в Сирии: Пятеро турецких военных погибли при артобстреле в Идлибе
18:04 Киберполиция блокировала фишинговую схему завладения криптовалютой
17:38 Нынешняя ситуация с коронавирусом может оказаться лишь верхушкой айсберга, - глава ВОЗ
17:14 В Украине инфляция упала до 3,2%, - Госстат
16:54 В Украине стремительно растет количество ФОПов
16:25 В НБУ рассказали о главных рисках на 2020 год
16:13 В столичном вузе произошел переполох из-за студента из Китая: подробности
15:42 Нафтогаз планирует существенно снизить цену на газ
15:24 Варфоломей назвал распространение фейковых новостей грехом
15:20 Польша собирается менять миграционную политику: как это отразится на украинцах
15:03 Турецкие ДЭПЛ “ТИП-209/1400” стали получать на вооружение комплексы "ЗАРГАНА", - Злой Одессит
15:00 В Мариинском парке неизвестные попытались облить зеленкой памятник (ФОТО)
14:40 Появилась свежая статистика по приложению «Дія» за 4 суток: детали
Все новости »

От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры

Главная » Последние новости » Новости рынков » От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры
 
Печать Отправить на почту

 

 

Работа фрилансером в последнее время становится всё более популярной. За некоторую работу в Украине готовы платить более двух тысяч долларов

Работа фрилансером привлекает всех тех, кто не готов с утра и до ночи сидеть в офисе. Чаще всего такую трудовую форму для себя выбирают миллениалы и поколения-Z. В Украине 84 процента фрилансеров имеют высшее образование, в тот период как в целом этот показатель составляет чуть менее 80 процентов. Такими данными поделилась платёжная система Payoneer, которая сообщила о том, что больше всего денег получают программисты. Им готовы платить более двух тысяч долларов, информирует enovosty.com/news.

Так, согласно свежим данным, программированием в месяц в Украине можно заработать 2100 долларов, за управление проектами платят примерно 1500 долларов, за контроль качества – 1450 долларов. Маркетинг оценивают в 1050 долларов, переводы и создание мультимедиа – 950 долларов, копирайтинг и графический и веб-дизайн – 800 долларов. В сфере поддержки клиентов, продажах и финансы фрилансерам платят в среднем 650 долларов.

От 2000 долларов: Сколько в Украине могут получать фрилансеры

Опрос показал, что количество занятых женщин и мужчин во фрилансе примерно равный. Но сложной можно назвать ситуацию с возрастной неравенством на этом рынке. Как и в нашей стране, так и в других уголках мира работники старше 45 лет, составляют меньше десяти процентов от общего количества. Основное количество фрилансеров — это люди до 34 лет.

Читайте: Украинцам пообещали зарплаты как в Польше


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 237

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Диагноз КМУ, разрушительный ураган и триумф "Паразитов"
Итоги дня: Судьба санкций, газовые новшества и потери украинского бюджета
Сломанный микрофон Разумкова, кровь Тимошенко и первые правки – как депутаты рынок земли открывали. Часть 1
Итоги дня: Победа и новый скандал Трампа, "Дія" в действии и страсти в Раде
Брексит таки подкрался (не)заметно: чего ожидать Украине
Итоги дня: Важная победа над РФ, зарплаты министров по-новому и бой акустическому насилию
Рада принялась сокращать своих: 300 или 95?
Итоги дня: “Чёрный понедельник” китайской экономики, снежное нашествие и неожиданное заявление Бабак
Итоги дня: Политические вкусы украинцев, угрозы Разумкова и обвинения Нидерландов
«Экономику ухандохали»: Опасен не сам грядущий кризис, а отношения власти к нему - Алексей Кущ
Все статьи


Читайте также

Украинцам пообещали зарплаты как в Польше
 На сколько вырастут зарплаты в сфере образования в Киеве
Украинцы стали реже ехать на заработки. В чём причина?
 КМУ одобрил новую формулу расчета зарплат министров
Сколько получают жители разных европейских стран

Армия

Боевая тяжелая машина пехоты БМТ-72
Самолет штурмовик A-10 (А/С) Thunderbolt II (США)
Бронеавтомобиль Panhard GD VBL (Франция)
Беспилотный летательный аппарат IAI Eitan (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Леонид
МИХЕЛЬСОН
Хиллари
КЛИНТОН
Олесь
ДОНИЙ
Евгеньевич
ЛОЖКИН
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Ржач полный. Реальный рейтинг!": В сеть выложили реакцию людей на портрет Путина в лифте (ВИДЕО) (22360)

Несколько украинских вузов попали в рейтинг лучших учебных заведений мира (10869)

В Крыму арестовали бизнесмена, который катался на льве с триколором, славя оккупантов – пришла расплата - Олег Сенцов (7199)




Экономические новости youtube

Азартные игры




Loading...

help

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Все фото »

 