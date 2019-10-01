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Кабмин планирует уменьшить размер ренты на добычу янтаря

Главная » Последние новости » Новости рынков » Кабмин планирует уменьшить размер ренты на добычу янтаря
 
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Кабмин планирует уменьшить размер ренты на добычу янтаря с 25% до 15%

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что с целью легализации добычи янтаря правительство планирует уменьшить размер ренты с 25% до 15%, информирует enovosty.com/news.

Оржель подчеркнул, что Кабмин готовит пакет законопроектов с целью решения проблемы, связанной с незаконной добычей янтаря. Оржель сообщил, что государство хочет предоставить экономические стимулы тем людям, которые хотят легально выполнять работы по добыче янтаря.

Кабмин планирует уменьшить размер ренты на добычу янтаря

Ранее Кабинет министров Украины подготовил пакет законопроектов для легализации деятельности по добыче янтаря. Согласно мнению экспертов, потери госбюджета от нелегальной добычи янтаря, вырубки леса и игорного бизнеса составляют 400 млн долл. в год.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 15

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