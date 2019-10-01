Александр Леонов рассказал о важности комплексного подхода к проблеме незаконной добычи янтаря

Главная » Последние новости » Новости рынков » Александр Леонов рассказал о важности комплексного подхода к проблеме незаконной добычи янтаря Александр Леонов рассказал о важности комплексного подхода к проблеме незаконной добычи янтаря

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что с целью легализации добычи янтаря правительство планирует уменьшить размер ренты с 25% до 15%

С вопросом относительно влияния уменьшения размера ренты на легализацию добычи янтаря “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что вопрос стоит не только в легализации добычи янтаря, а и в борьбе с теми страшными экологическими последствиями, к которым приводит дикая добыча, где территория практически превращается в «лунные пейзажи»

«Поэтому вопрос должен стоять не только в ренте, а и в восстановлении. В частности, если речь идет о лесе, то необходимо восстановить грунты и посадки деревьев. И с этой точки зрения, конечно, добыча янтаря будет не особенно прибыльной. Поэтому, наверное, с одной стороны снижение ренты можно приветствовать. Но с другой стороны оно может не дать серьезного экономического стимула, поскольку легальная добыча предполагает достаточно много нюансов, в том числе и выплату налогов. И тут еще вопрос в том, насколько удастся обеспечить контроль за выполнением необходимых условий по добыче.

Кроме того, для того, чтобы легализовать добычу янтаря, необходимо полностью прекратить нелегальную добычу. Иначе это будет невыгодно тем, кто будет покупать официальное разрешение. Поэтому эта задача комплексная. Она не решается только снижением ренты и зависит от действий силовиков, государства, законодателей и многих других лиц», — сообщает эксперт

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