Александр Леонов рассказал о важности комплексного подхода к проблеме незаконной добычи янтаря

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости рынков

01.10.2019 г.
16:38Александр Леонов рассказал о важности комплексного подхода к проблеме незаконной добычи янтаря
15:52Кабмин планирует уменьшить размер ренты на добычу янтаря
13:07"Киевстар" кардинально изменил тарифы на мобильную связь и интернет
11:19Киевскую безработную молодежь заставят работать руками
30.09.2019 г.
13:31Налоговая реформа проводится в интересах Коломойского, – Беленький
10:54Законопроект 1210 нуждается в доработке – экспертное управление ВРУ
29.09.2019 г.
09:43ДМЗ изменит режим работы в связи с модернизацией производства
Все новости рынков

Аналитика

30.09.2019

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть

Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
Виталий Кличко пошел судом на Богдана, в Украине сегодня последний раз можно заплатить мелкими копейками, а Соединенные Штаты Америки ввели санкции против ...
30.09.2019

«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения

«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Вместо ранее обещанного старой властью сокращения количества налогов, новая власть предлагает сразу несколькими законопроектами ввести существенные изменения ...
28.09.2019

Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?

Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Ситуация с контролем над украинской столицей временно поставлена на паузу. Во многом из-за того, что в Офисе Президента (ОП) Владимира Зеленского пока ...

Последние новости

01.10.2019 г.
21:08 В Тайване на людей рухнул крупнейший мост (ВИДЕО)
20:56 Зеленский рассказал о формуле Штайнмайера и сообщил, что никакой капитуляции не будет
20:37 Associated Press: Возмущенные голландские фермеры идут в Гаагу, чтобы требовать уважения
20:21 Покупать или продавать: что влияет на курс валют
20:17 Появились свежие фото "бархатного" несезона в Крыму
19:53 В Харькове вспыхнул скандал из-за эксплуатации школьников
19:37 The Washington Times: В КНДР сообщили, что переговоры с США состоятся 5 октября
19:17 Стало известно имя самого богатого человека в США
18:58 Reuters: Сенцов встретился с Макроном и передал список узников Кремля
18:31 В России промышленность рухнула рекордно за 10 лет
18:17 Стали известны эффективные натуральные средства для подавления аппетита
17:58 СБУ на Днепропетровщине пресекла деятельность российского пропагандиста
17:35 В Швеции создали дорогу, которая сама заряжает электрокары (ВИДЕО)
17:18 В Польше задержан соорганизатор одной из крупнейших наркогруппировок Кривого Рога
17:12 Медики: Как избежать близорукости
16:58 Минфин планирует внедрить электронную акцизную марку
16:38 Александр Леонов рассказал о важности комплексного подхода к проблеме незаконной добычи янтаря
16:36 В США мужчина чудом выжил после падения в гейзер
16:13 В Финляндии ученик устроил массовую резню в колледже
15:52 Кабмин планирует уменьшить размер ренты на добычу янтаря
15:39 Джастин Бибер и Хейли Болдуин устроили пышную свадьбу (ФОТО)
15:31 В Тихом океане наркоторговцы дрейфовали на пакетах с кокаином (ВИДЕО)
15:07 От Антарктиды откололся айсберг весом 315 млрд тонн
15:03 В Украине готовятся к принятию авиации НАТО, - Злой Одессит
15:00 Почти сто стран мира владеют военными беспилотниками: как это повлияет на войны будущего
14:45 С октября украинцы будут получать субсидии по-новому: что нужно знать
14:30 В Сети опубликовали кадры атаки дронов на нефтяные заводы Саудовской Аравии (ВИДЕО)
14:15 В Украине планируют ввести многотысячные штрафы за использование полиэтиленовых пакетов
14:00 Украинским Ан-178 заинтересовались в жандармерии Турции, - "Злой одессит"
14:00 Украинские водители смогут ездить с электронными правами в смартфоне
13:55 Диетологи рассказали, какие продукты нельзя смешивать
13:55 В Германии построили первую плавучую солнечную электростанцию
13:48 Министерство саентологии и Том Круз с шаурмой на киевском балконе: Соцсети обсуждают визит голливудской звезды
13:45 В Украине увеличат количество лоукост-маршрутов
13:36 "Моя прелесть": Украинский банк первым выпустит кольца для оплаты
13:35 Назвали важный признак грядущей импотенции
13:32 Синоптик: Завтра в Украине – уникальный синоптический день
13:22 Россия готовится к масштабной экономической лжи, - "Злой одессит"
13:15 25 роскошных автомобилей африканского диктатора продадут на аукционе почти за 20 миллионов долларов (ФОТО)
13:07 "Киевстар" кардинально изменил тарифы на мобильную связь и интернет
13:00 Медики назвали доступное и эффективное средство против старения сосудов
12:56 "Вывозят украинскую технику?": Через Крымский мост в Россию перегнали боевую авиацию
12:45 ВНО-2020: какие нововведения ждут украинских выпускников в этом году
12:40 Украина может капитулировать в ближайшие дни, - Пионтковский
12:39 Назвали способы повышения гемоглобина без лекарств
12:35 В селах и на дорогах: Каждый уголок Украины подключат к скоростному интернету
12:31 NASA хочет совершить полет за орбиту Юпитера, чтобы увидеть космических кентавров
12:30 “Это невероятно разгрузит трафик”: Киевлянам пообещали построить наземную линию метро на Троещину
12:15 В МОЗ обсуждают возрождение института Главного санитарного врача и структуры по контролю за заболеваниям
12:00 Оружие, кредиты и энергетика: Россия расширяет свое стратегическое присутствие в Африке
11:50 Осенний призыв стартовал. Что важно знать каждому украинцу
11:48 Гончарук о господдержке предприятий Ахметова и Жеваго: "Я 30 лет поддерживаю этих уважаемых людей. Хватит"
11:36 Том Круз прибыл в Украину по приглашению Владимира Зеленского
11:31 Ударит по «Газпрому»: Польша, Украина и США создают «газовый союз»
11:19 Киевскую безработную молодежь заставят работать руками
11:16 Теперь вокруг Клинтон: В США назревает "украинский" скандал
11:09 Спешка при изменении Налогового кодекса негативно отразится на украинской экономике
11:03 Водителям на заметку: с 1 октября за городом нужно включать фары
10:49 Какие товары оказались самыми уважаемыми в мире
10:22 Эксперт назвал решение конфликта на Донбассе
Все новости »

Александр Леонов рассказал о важности комплексного подхода к проблеме незаконной добычи янтаря

Главная » Последние новости » Новости рынков » Александр Леонов рассказал о важности комплексного подхода к проблеме незаконной добычи янтаря
 
Печать Отправить на почту

 

 

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что с целью легализации добычи янтаря правительство планирует уменьшить размер ренты с 25% до 15%

С вопросом относительно влияния уменьшения размера ренты на легализацию добычи янтаря “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному политтехнологу, исполнительному директору Центра прикладных политических исследований “Пента” Александру Леонову, информирует enovosty.com/news.

Александр Леонов сообщает, что вопрос стоит не только в легализации добычи янтаря, а и в борьбе с теми страшными экологическими последствиями, к которым приводит дикая добыча, где территория практически превращается в «лунные пейзажи»

«Поэтому вопрос должен стоять не только в ренте, а и в восстановлении. В частности, если речь идет о лесе, то необходимо восстановить грунты и посадки деревьев. И с этой точки зрения, конечно, добыча янтаря будет не особенно прибыльной. Поэтому, наверное, с одной стороны снижение ренты можно приветствовать. Но с другой стороны оно может не дать серьезного экономического стимула, поскольку легальная добыча предполагает достаточно много нюансов, в том числе и выплату налогов. И тут еще вопрос в том, насколько удастся обеспечить контроль за выполнением необходимых условий по добыче.

Кроме того, для того, чтобы легализовать добычу янтаря, необходимо полностью прекратить нелегальную добычу. Иначе это будет невыгодно тем, кто будет покупать официальное разрешение. Поэтому эта задача комплексная. Она не решается только снижением ренты и зависит от действий силовиков, государства, законодателей и многих других лиц», — сообщает эксперт

Читайте: Александр Леонов рассказал о последствиях директивного снижения коммунальных тарифов


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 123

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Законопроект о незаконном обогащении: казнить нельзя помиловать
Итоги дня: Крупнейший скандал в США, удар по рынку нефти и "мечта путешественника"
Роман Безсмертный: Следует помнить, что не надо переступать через закон. А получать контроль над финансовыми потоками - это не метод
Итоги дня: Важное заявление Зеленского, надежды на Трампа и дела "легитимного"
Все статьи


Читайте также

Александр Леонов рассказал о последствиях директивного снижения коммунальных тарифов
 Александр Леонов рассказал о важности приватизации госбанков
Сотрудничая с МВФ Украина смогла наладить макрофинансовую стабильность и уменьшить долги, - Александр Леонов
 Александр Леонов рассказал о влиянии досрочных парламентских выборов на ВВП Украины
Промышленная революция 4.0 приведет к тому, что товары будут дешеветь и их будет достаточно много, - Александр Леонов
 Если бы Турция закрыла Босфор для российских кораблей, то это привело бы к единомоментному разблокированию Азовского моря, - Александр Леонов
Загрузка...

Армия

Вертолет Bell AH-1 «Super Cobra» (США)
Зенитно-ракетный комплекс Sea Dart (Великобритания)
Бронированная командно-штабная машина FV105 Sultan (Великобритания)
Самоходная гаубица 155-мм Type 99 (Япония)
Вся армия    >>

Новости рынков

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Киевстар" кардинально изменил тарифы на мобильную связь и интернет (3437)

Картошка по 40: Ситуация с картофелем уникальная для Украины (2628)

Как английский язык влияет на поиск работы и зарплату в Украине (1781)

Импичмент Трампу: Американские рынки рухнули после скандальной новости (1105)

Появилось подтверждение поставок Коломойским угля из ОРДЛО (934)

Страховки, забастовки, сиеста и зарплата наперед: Рынок труда в Украине ждут большие перемены (768)

"НИБУЛОН" построил крупнейшее судно и ставит рекорды по речным перевозкам (675)

Киевскую безработную молодежь заставят работать руками (620)

На международном агрофоруме в Кропивницком покажут обновленные тракторы производства ХТЗ Ярославского (588)

Эксперт: Председатель Миграционной службы ввел «сбор Соколюка» и подставил руководство страны (520)

Персоны

Мирон
МАРКЕВИЧ
Борис
ФИЛАТОВ
Павел
ШЕРЕМЕТА
Роман
НАСИРОВ
Все персоны    >>
Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Четыре угрозы для мировой экономики

Четыре угрозы для мировой экономики

Известный американский экономист Нуриэль Рубини в своей колонке для Project Syndicate рассказывает о будущем мировой экономики.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный


Последние новости в соцсетях


bigmir)net TOP 100

Фото недели

Животные, которые выглядят так, будто хотят захватить мир

Все фото »

 