Tesla стала «самым ценным» автопроизводителем в мире

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Tesla стала "самым ценным" автопроизводителем в мире после того, как рыночная капитализация компании увеличилась на 4%

Рыночная капитализация компании Tesla обогнала рыночную стоимость компании Toyota, что сделало компанию «самым ценным» производителем автомобилей в мире. Об этом сообщает Insider , информирует enovosty.com/news.

Рыночная капитализация компании Tesla увеличилась на 4% и составила 206 млрд долл, в то время как рыночная капитализация компании Toyota упала на 1% и составила 203 млрд долл.

За последние две торговые сессии акции Tesla подорожали на 12%. Если Tesla удастся получить прибыль во втором квартале, то она получит право быть представленной в индексе S&P 500, что повысит спрос на акции Tesla

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Акции компании Tesla выросли на 170% с начала года. Стремительный рост компании привел к тому, что инвесторы стали инвестировать в более мелких производителей электромобилей, таких как Nikola Motors и Workhorse