Мировые цены на нефть начали расти

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Мировые цены на нефть начали расти после падения

Цены на нефть растут на фоне позитивных новостей о возобновлении работы бизнеса и производства, а также сокращения запасов нефти в США. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Основной проблемой рынка является спрос и то, как COVID-19 влияет на него, поэтому любой намек на то, что спрос восстанавливается, приветствуется повышением цен», — сказала аналитик Rystad Energy Луиза Диксон. Повышению цен на нефть способствовало улучшение экономической активности во многих странах мира.

Фьючерс на нефть марки Brent вырос на 10 центов (на 0,24%) до 41,37 долл за баррель.

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Фьючерс на нефть марки WTI вырос на 13 центов (на 0,33%) до 39,40 долл за баррель.

Положительным фактором также стало сокращение производства со стороны стран ОПЕК+. «Несмотря на то, что по-прежнему существует опасность снижения спроса в связи с увеличением числа новых случаев COVID-19, ОПЕК+ в настоящий момент контролирует рынок», — сказал аналитик Commerzbank Евгений Вайнберг.