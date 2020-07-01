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Мировые цены на нефть начали расти

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Мировые цены на нефть начали расти после падения

Цены на нефть растут на фоне позитивных новостей о возобновлении работы бизнеса и производства, а также сокращения запасов нефти в США. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Основной проблемой рынка является спрос и то, как COVID-19 влияет на него, поэтому любой намек на то, что спрос восстанавливается, приветствуется повышением цен», — сказала аналитик Rystad Energy Луиза Диксон. Повышению цен на нефть способствовало улучшение экономической активности во многих странах мира.

Мировые цены на нефть начали расти

Фьючерс на нефть марки Brent вырос на 10 центов (на 0,24%) до 41,37 долл за баррель.

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Мировые цены на нефть начали расти

Фьючерс на нефть марки WTI вырос на 13 центов (на 0,33%) до 39,40 долл за баррель.

Мировые цены на нефть начали расти

Положительным фактором также стало сокращение производства со стороны стран ОПЕК+. «Несмотря на то, что по-прежнему существует опасность снижения спроса в связи с увеличением числа новых случаев COVID-19, ОПЕК+ в настоящий момент контролирует рынок», — сказал аналитик Commerzbank Евгений Вайнберг.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 93

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